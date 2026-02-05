Стърлинг може да заиграе в Италия

Рахийм Стърлинг официално е свободен агент, след като прекрати договора си с Челси през изминалата седмица. Сега английският национал е в напреднали преговори с италианския гранд Наполи, който има амбициозен план да събере отново звездна двойка, правила фурор в Манчестър.

🚨 Talks are underway between Napoli and Raheem Sterling. The free agent winger is keen on a move to Italy and a reunion with close friend and former Man City teammate Kevin De Bruyne. 🇮🇹👀



Sterling left Chelsea by mutual consent last week and is open to a wage cut to restart… pic.twitter.com/mdjWO4L5sh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 5, 2026

Според информация на британското издание „The Sun“, Стърлинг е проявил готовност да направи компромис със заплатата си, за да си осигури трансфера и да даде така нужния тласък на кариерата си. 31-годишният нападател иска да опита късмета си в нова обстановка след разочароващи периоди с екипите на Челси и Арсенал, където игра под наем през сезон 2024/25.

Основен мотив за Стърлинг е възможността да се събере отново с Кевин де Бройне. Двамата бяха съотборници и ключови фигури в съблекалнята на Манчестър Сити в периода между 2015 и 2022 г., където изградиха страхотно партньорство. Сега Наполи се надява да пренесе тази химия на италианска земя.

Решението за раздяла с Челси не е изненадващо, тъй като Стърлинг беше изпаднал от плановете на лондонския клуб за настоящия сезон и не записа нито една игрова минута. Това направи прекратяването на контракта логична стъпка и за двете страни.