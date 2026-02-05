Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Франк: Ромеро е много страстен човек, справихме се с този въпрос вътре в клуба

Франк: Ромеро е много страстен човек, справихме се с този въпрос вътре в клуба

  • 5 фев 2026 | 19:16
  • 79
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк говори пред медиите преди съботното гостуване на Манчестър Юнайтед в първенството. Отборът няма победа в шест поредни срещи в Премиър лийг и се намира на незавидната 14-а позиция. В предния кръг обаче „шпорите“ успяха да заличат два гола пасив срещу другия тим от Манчестър – Сити, като мачът завърши 2:2.

Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид
Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид

Разбира се, основна тема бяха постовете в социалните мрежи на капитана на отбора Кристиан Ромеро, в които критикува шефовете на клуба. По този въпрос Франк каза: „Кути е много страстен човек и дава всичко от себе си на терена. Той иска да печели всеки път и понякога може да избухне. Има начин да се правят нещата. Той е много добър в това. Аз не бих го направил. Ако искате да знаете какво е имал предвид, трябва да го попитате. Това е правилният начин да подходите към този въпрос.

Дали сме го глобили? Мога само да потвърдя, че се справихме с всичко вътре в клуба. Социалните медии, не мога да се отърва от тях. Това е нещо, което някои хора наричат бъдещето, или каквото и да е то.Едно нещо знам със сигурност: всички ние обръщаме прекалено много внимание на социалните медии. Всички ние. Изглежда, че всичко, което се пише в социалните медии, е истина. Всичко, което приемаме, е истина. Това е предизвикателство като цяло. Така стоят нещата. Справяме се с това.“

Датският специалист говори и за съперника, като отдаде заслуженото на новия мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик: „Той имаше страхотен старт, влезе енергия в отбора. Изглежда, че някои от играчите са в добра форма. Знаем, oще отпреди за заплахите от Брайън Мбемо, Амад Диало, Матеуш Куня и Бруно Фернандеш, те поддържаха този отбор, той (Фернандеш) го прави от четири-пет години. Това е предизвикателство, но се радваме на него.“

„Повечето футболисти са добре. Мики ван де Вен е добре, днес тренира и е на разположение за селекция в събота. Това е добре. Джед Спенс се приближава. Ще бъде малко рисковано, но има голяма вероятност да бъде готов. Кристиан Ромеро ще бъде на разположение този уикенд“, продължи с новините около отбора датчанинът.

"Трансферният прозорец? Мисля, че подписахме с Конър Галахър, който е качествен играч за титулярния състав. Разбира се, на никого не се обещава място в състава, но подписахме с качествен играч и млад талант за бъдещето.

Ако го сравните с други клубове от Висшата лига, това е много добре. Където сме, е добре. Опитахме се да направим повече, но по някаква причина не беше възможно. Много е важно да взимаме добри решения в спокойствие - както за дългосрочен, така и за краткосрочен план", каза още Франк.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Паратичи: Взех решението да дойда във Фиорентина, когато тимът беше с 6 точки през декември

Паратичи: Взех решението да дойда във Фиорентина, когато тимът беше с 6 точки през декември

  • 5 фев 2026 | 16:25
  • 1881
  • 1
Байерн и Серж Гнабри официално продължават заедно

Байерн и Серж Гнабри официално продължават заедно

  • 5 фев 2026 | 16:23
  • 1826
  • 0
Бивш нидерландски национал посъветва Ван де Вен да напусне Тотнъм

Бивш нидерландски национал посъветва Ван де Вен да напусне Тотнъм

  • 5 фев 2026 | 16:06
  • 1289
  • 0
Росиниър защити "солидното" представяне на Челси срещу Арсенал и обяви лоши новини за Гитънс

Росиниър защити "солидното" представяне на Челси срещу Арсенал и обяви лоши новини за Гитънс

  • 5 фев 2026 | 16:05
  • 1263
  • 0
Уест Хам може да уволни Нуно Еспирито Санто без да му плати нито паунд компенсация

Уест Хам може да уволни Нуно Еспирито Санто без да му плати нито паунд компенсация

  • 5 фев 2026 | 15:46
  • 1409
  • 0
Потвърдено: Йълдъз ще може да играе за Ювентус срещу Аталанта

Потвърдено: Йълдъз ще може да играе за Ювентус срещу Аталанта

  • 5 фев 2026 | 15:13
  • 1656
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 8505
  • 66
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 2773
  • 1
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 19750
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 16356
  • 35
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 10549
  • 36
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 19:15
  • 3000
  • 0