Франк: Ромеро е много страстен човек, справихме се с този въпрос вътре в клуба

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк говори пред медиите преди съботното гостуване на Манчестър Юнайтед в първенството. Отборът няма победа в шест поредни срещи в Премиър лийг и се намира на незавидната 14-а позиция. В предния кръг обаче „шпорите“ успяха да заличат два гола пасив срещу другия тим от Манчестър – Сити, като мачът завърши 2:2.

Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид

Разбира се, основна тема бяха постовете в социалните мрежи на капитана на отбора Кристиан Ромеро, в които критикува шефовете на клуба. По този въпрос Франк каза: „Кути е много страстен човек и дава всичко от себе си на терена. Той иска да печели всеки път и понякога може да избухне. Има начин да се правят нещата. Той е много добър в това. Аз не бих го направил. Ако искате да знаете какво е имал предвид, трябва да го попитате. Това е правилният начин да подходите към този въпрос.

🚨 Thomas Frank on Cuti Romero’s strong post: “Cuti is a very passionate person and leaves everything on the pitch”.



“He wants to win every time and there can be an outburst.There is a way of doing things. He has been very good at doing things. I wouldn't have done it”. pic.twitter.com/NNYEE5mGAl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

Дали сме го глобили? Мога само да потвърдя, че се справихме с всичко вътре в клуба. Социалните медии, не мога да се отърва от тях. Това е нещо, което някои хора наричат бъдещето, или каквото и да е то.Едно нещо знам със сигурност: всички ние обръщаме прекалено много внимание на социалните медии. Всички ние. Изглежда, че всичко, което се пише в социалните медии, е истина. Всичко, което приемаме, е истина. Това е предизвикателство като цяло. Така стоят нещата. Справяме се с това.“

Датският специалист говори и за съперника, като отдаде заслуженото на новия мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик: „Той имаше страхотен старт, влезе енергия в отбора. Изглежда, че някои от играчите са в добра форма. Знаем, oще отпреди за заплахите от Брайън Мбемо, Амад Диало, Матеуш Куня и Бруно Фернандеш, те поддържаха този отбор, той (Фернандеш) го прави от четири-пет години. Това е предизвикателство, но се радваме на него.“

🗣️ ''It's a threat and a challenge, we all look forward to it''



Thomas Frank on the challenge of facing Michael Carrick's Manchester United. pic.twitter.com/EToGmqxWCQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 5, 2026

„Повечето футболисти са добре. Мики ван де Вен е добре, днес тренира и е на разположение за селекция в събота. Това е добре. Джед Спенс се приближава. Ще бъде малко рисковано, но има голяма вероятност да бъде готов. Кристиан Ромеро ще бъде на разположение този уикенд“, продължи с новините около отбора датчанинът.

"Трансферният прозорец? Мисля, че подписахме с Конър Галахър, който е качествен играч за титулярния състав. Разбира се, на никого не се обещава място в състава, но подписахме с качествен играч и млад талант за бъдещето.

Thomas Frank gives a team news update ahead of the trip to Old Trafford 🗣️



Follow his press conference in our live blog 🔗 https://t.co/a8nkamKPJU pic.twitter.com/uqZaQhAJMr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 5, 2026

Ако го сравните с други клубове от Висшата лига, това е много добре. Където сме, е добре. Опитахме се да направим повече, но по някаква причина не беше възможно. Много е важно да взимаме добри решения в спокойствие - както за дългосрочен, така и за краткосрочен план", каза още Франк.

