  3. Карик: Развихме представата си как искаме да изглеждаме

  • 6 фев 2026 | 13:45
  • 189
  • 0

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не скри задоволството си от успешния старт на позицията. Под ръководството на бившия полузащитник "червените дяволи" постигнаха три последователни успеха срещу водачите в класирането Манчестър Сити и Арсенал, както и срещу един от тимовете, които са в най-добра форма - Фулъм. В събота 20-кратните шампиони ще се изправят срещу Тотнъм, а при положителен резултат ще се доближат само на две точки от третия Астън Вила.

„В самото начало сме и всичко все още се случва стъпка по стъпка, така че не гледам твърде напред. Хората казваха, че първите два мача са били изключителни, очакваха труден старт и по някакъв начин това вероятно помогна на целия отбор да се съсредоточи и, ако щете, да се зареди с повече енергия за двата мача. Но, разбира се, с течение на времето развихме представа как искаме да изглеждаме, откакто сме тук, стана много по-ясно къде искаме да отидем и как искаме да играем. Разбира се, трите победи бяха фантастични по различни начини, така че сме уверени, че имахме голям растеж в отбора и състава и това е добър старт“, каза Карик на пресконференция.

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

  • 6 фев 2026 | 10:29
  • 10522
  • 16
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 1424
  • 9
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8983
  • 5
Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
  • 5562
  • 0
Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

  • 6 фев 2026 | 04:58
  • 2563
  • 0
Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 8746
  • 4
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 10811
  • 46
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8094
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 7676
  • 21
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 13990
  • 68
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4397
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8983
  • 5