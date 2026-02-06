Карик: Развихме представата си как искаме да изглеждаме

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не скри задоволството си от успешния старт на позицията. Под ръководството на бившия полузащитник "червените дяволи" постигнаха три последователни успеха срещу водачите в класирането Манчестър Сити и Арсенал, както и срещу един от тимовете, които са в най-добра форма - Фулъм. В събота 20-кратните шампиони ще се изправят срещу Тотнъм, а при положителен резултат ще се доближат само на две точки от третия Астън Вила.
Карик внесъл съществени промени в тренировъчния процес на Ман Юнайтед
„В самото начало сме и всичко все още се случва стъпка по стъпка, така че не гледам твърде напред. Хората казваха, че първите два мача са били изключителни, очакваха труден старт и по някакъв начин това вероятно помогна на целия отбор да се съсредоточи и, ако щете, да се зареди с повече енергия за двата мача. Но, разбира се, с течение на времето развихме представа как искаме да изглеждаме, откакто сме тук, стана много по-ясно къде искаме да отидем и как искаме да играем. Разбира се, трите победи бяха фантастични по различни начини, така че сме уверени, че имахме голям растеж в отбора и състава и това е добър старт“, каза Карик на пресконференция.
Снимки: Gettyimages