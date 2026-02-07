Популярни
Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в преследване на четвърта поредна победа

Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в преследване на четвърта поредна победа

Манчестър Юнайтед и Тотнъм ще се изправят един срещу друг в дербито от програмата на 25-ия кръг на Премиър лийг днес от 14:30 часа. Главен съдия на срещата на "Олд Трафорд" ще бъде Майкъл Оливър. Домакините са в подем под ръководството на Майкъл Карик, но ги чака труден мач срещу традиционно неудобен съперник.

Манчестър Юнайтед заема четвъртото място в класирането с 41 точки след изиграни 24 мача, като отборът е отбелязал 44 гола и е допуснал 36. "Червените дяволи" са шестият най-силен домакин в Премиър лийг и като цяло загубиха само единот последните си 8 мача във всички турнири.

Тотнъм се намира на 14-то място с 29 точки и голова разлика 35:33. "Шпорите" се представят по-силно на чужд терен, отколкото у дома. Тимът на Томас Франк е в серия от 6 поредни мача без победа в Премиър лийг.

Манчестър Юнайтед е в отлична форма с три последователни победи в Премиър лийг. "Червените дяволи" надделяха над Фулъм с 3:2 на 1 февруари, преди това постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Арсенал с 3:2 на 25 януари, а на 17 януари се наложиха над шампиона Манчестър Сити с 2:0. Единственото поражение в последните пет мача дойде в турнира за ФА Къп срещу Брайтън (1:2), а преди това отборът завършиха наравно с Бърнли (2:2) в първенството.

От своя страна, Тотнъм показва непостоянна форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет мача. "Шпорите" завършиха 2:2 с Манчестър Сити на 1 февруари, преди това победиха Айнтрахт (Франкфурт) с 2:0 в Шампионската лига, направиха равенство 2:2 с Бърнли, победиха Борусия (Дортмунд) с 2:0 в ШЛ и загубиха от Уест Хам с 1:2 в Премиър лийг на 17 януари.

Халфът на Манчестър Юнайтед Каземиро се очаква да бъде ключова фигура в предстоящия мач, като бразилецът ще трябва да контролира центъра на терена. В предни позиции много се очаква от Бенямин Шешко, който вече започна да навлиза в желаната форма и да бележи редовно.

Уилсон Одобер е един от играчите на Тотнъм, който може да направи разлика в двубоя със своята скорост и техника по крилото. Атаката със сигурност ще води Доминик Соланке. Именно той вкара двете попадения при равенството срещу Ман Сити преди няколко дни.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 8 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на стадиона на Тотнъм. Преди това "шпорите" имаха превес в директните двубои, като спечелиха три поредни срещи - 1:0 във финала на Лига Европа на 21 май 2025 г., 1:0 в Премиър лийг на 16 февруари 2025 г. и 4:3 в турнира "Карабао Къп" на 19 декември 2024 г.

Последният мач на "Олд Трафорд" между двата отбора се състоя на 29 септември 2024 г., когато Тотнъм постигна убедителна победа с 3:0.

