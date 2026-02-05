Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5449
  • 8

Българският футболен съюз стартира днес нова официална рубрика, посветена на анализа на най-оспорваните съдийски ситуации от всеки изминал кръг на efbet Лига.  

В първия епизод от БФС разгледаха три ситуации от двубоя за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски (1:0). Става въпрос за попадението на "орлите", извършен срещу Майкон фал и спречкването между Станич и Костадинов.

В рубриката се търсят отговори на въпросите:

Правилно ли е съдийското решение?
Какво казват Правилата на играта?
Какви са критериите при подобни ситуации?

