  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Християн Касабов пред Sportal.bg: Тази година няма да се фокусираме върху мъжките препятствия

Християн Касабов пред Sportal.bg: Тази година няма да се фокусираме върху мъжките препятствия

  • 7 фев 2026 | 20:55
  • 573
  • 0

Сребърният европейски медалист на 110 метра с препятствия за юноши Християн Касабов направи кратък, но много пълноценен зимен сезон. В рамките само на седмица той стана национален шампион до 20 г. на 60 м/пр и три пъти подобри рекорда на България за възрастта, като на последното състезание в Острава даде резултат 7.65 сек. Касабов даде ексклузивно за Sportal.bg броени дни след третия си рекорд за годината.

“Много сме доволни с тренера (б.а. Симеон Попхлебаров). Зимен сезон за 5 дни е доста по-добре от миналата година, когато беше едно състезание, макар че бях контузен. На Националния шампионат се получи добре - сериите минаха, както сме си ги мислили - лекичко, за да се запазим за финала. Финалът мина добре, макар че не успях да направя най-добрия си старт и с Марто имахме контакт на първо препятствие. Но след това успях да се събера, да си взема титлата и да направя национален рекорд.

Последните два турнира, които бяха в Острава, се получи много добре. В първия старт в Острава на 3 успях да запиша национален рекорд от 7.76 сек. На 5 в Острава имах повече тренировки и стана най-чудното бягане от 7.65 сек”, каза Касабов пред Sportal.bg.

Ще направи ли повече бягания на мъжките препятствия тази година или ще е напълно съсредоточен върху юношеските?

“С тренера сме се разбрали, че няма да се фокусираме върху мъжките препятствия, защото най-важното е Световното първенство за юноши”, добави Касабов.

Цялото интервю с Християн Касабов може да намерите във видеото.

