Лъчезар Вълчев и Димана Йорданова се наложиха в тройния скок в София

Лъчезар Вълчев спечели тройния скок при мъжете на Открития турнир по лека атлетика в София. Европейският медалист при младежите направи само два успешни опита днес и в по-добрия от тях постигна 16.21 метра. Друг носител на европейско отличие при юношите Димитър Ташев се нареди втори с 15.19 м. Третото място с личен рекорд от 15.10 м зае Николай Тодоров.

13

Един сантиметър реши първото място в тройния скок при жените. Победата заслужи Димана Йорданова с 12.82 м, а Галина Николова зае втората позиция с 12.81 м.

Снимки: Борислав Цветанов