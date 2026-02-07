Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лъчезар Вълчев и Димана Йорданова се наложиха в тройния скок в София

Лъчезар Вълчев и Димана Йорданова се наложиха в тройния скок в София

  • 7 фев 2026 | 17:41
  • 373
  • 0
Лъчезар Вълчев и Димана Йорданова се наложиха в тройния скок в София

Лъчезар Вълчев спечели тройния скок при мъжете на Открития турнир по лека атлетика в София. Европейският медалист при младежите направи само два успешни опита днес и в по-добрия от тях постигна 16.21 метра. Друг носител на европейско отличие при юношите Димитър Ташев се нареди втори с 15.19 м. Третото място с личен рекорд от 15.10 м зае Николай Тодоров.

13 Открит турнир по лека атлетика

Един сантиметър реши първото място в тройния скок при жените. Победата заслужи Димана Йорданова с 12.82 м, а Галина Николова зае втората позиция с 12.81 м.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

  • 6 фев 2026 | 23:06
  • 1376
  • 0
Спринтьор от Оман най-бърз на 60 метра в Мадрид

Спринтьор от Оман най-бърз на 60 метра в Мадрид

  • 6 фев 2026 | 22:47
  • 749
  • 0
Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

  • 6 фев 2026 | 22:36
  • 1677
  • 0
Личен рекорд за сезона с 1 успешен опит донесе шесто място на Пламена Миткова в Мадрид

Личен рекорд за сезона с 1 успешен опит донесе шесто място на Пламена Миткова в Мадрид

  • 6 фев 2026 | 22:21
  • 8000
  • 3
Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

  • 6 фев 2026 | 19:53
  • 852
  • 0
Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

  • 6 фев 2026 | 19:11
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 60697
  • 257
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 52921
  • 149
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9285
  • 10
Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 6037
  • 23
Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4582
  • 10
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 35532
  • 121