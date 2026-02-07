Популярни
  Алекс Любенов и Ния Гергова се наложиха в овчарския скок в София

Алекс Любенов и Ния Гергова се наложиха в овчарския скок в София

  • 7 фев 2026 | 20:20
Алекс Любенов и Ния Гергова се наложиха в овчарския скок в София

Алекс Любенов и Ния Гергова спечелиха овчарския скок при мъжете и жените на Открития турнир по лека атлетика в София. В първия ден от надпреварата, която продължава и утре в столичната зала “Фестивална”, Любенов стигна до първото място при мъжете с резултат 5.05 метра. Той преодоля височината от третия опит. Втори се наредиха Камен Ценков и Йордан Киров с по 4.65 м.

29 Открит турнир по лека атлетика

При жените Гергова спечели надпреварата с резултат 3.25 м.

В тласкането на гюле при мъжете се наложи Кирил Георгиев с 14.68 м, а при жените Християна Василева с личен рекорд от 11.69 м.

Снимки: Борислав Цветанов

