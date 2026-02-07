Популярни
  3. Турци спечелиха на 1500 м в София, Дарандашев с рекорд

Турци спечелиха на 1500 м в София, Дарандашев с рекорд

  • 7 фев 2026 | 19:44
Турски състезатели спечелиха бяганията на 1500 метра при мъжете и жените на Открития турнир по лека атлетика, който се проведе в столичната зала “Фестивална” днес и продължава утре. При мъжете най-бърз беше Атакан Енес Чичек с 3:54.75 минути. Шампионът при юношите Ангел Дарандашев подобри личния си рекорд и с 4:00.01 мин се нареди втори. Трети е Атанас Куцаров с 4:02.00 мин.

29 Открит турнир по лека атлетика

При жените на 1500 м се наложи Елиф Наз Кьосеочлу с 4:33.66 мин. Силвия Георгиева се нареди втора с лично постижение от 4:35.00 мин, а Билсерин Сюлейман зае третата позиция също с личен рекорд от 4:38.95 мин.

Снимки: Борислав Цветанов

