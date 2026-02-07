Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Андреа Савова с безапелационна победа на 400 м, албанец изпревари Тодор Тодоров при мъжете

Андреа Савова с безапелационна победа на 400 м, албанец изпревари Тодор Тодоров при мъжете

  • 7 фев 2026 | 18:02
  • 556
  • 0
Андреа Савова с безапелационна победа на 400 м, албанец изпревари Тодор Тодоров при мъжете

Многократната шампионка на България в бягането на 400 метра Андреа Савова нямаше конкуренция за първото място на Открития турнир по лека атлетика, който се провежда този уикенд в столичната зала “Фестивална”. Савова спечели дисциплината с 54.09 секунди. Второ време даде туркинята Зейнеп Йозкара (56.67), а трето Каролина Иванчовска (58.46).

Тодор Тодоров не успя да измъкне първото място на 400 м при мъжете и остана втори с 48.46 сек. Той беше победен от албанеца Франко Бураж, който спечели с 47.84 сек. Третото място пък зае представителят на Косово Леон Таки с 48.69 сек. Димитър Христов постигна личен рекорд от 48.75 сек, но този резултат му отреди четвъртото място в крайното класиране.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

  • 6 фев 2026 | 23:06
  • 1376
  • 0
Спринтьор от Оман най-бърз на 60 метра в Мадрид

Спринтьор от Оман най-бърз на 60 метра в Мадрид

  • 6 фев 2026 | 22:47
  • 749
  • 0
Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

  • 6 фев 2026 | 22:36
  • 1677
  • 0
Личен рекорд за сезона с 1 успешен опит донесе шесто място на Пламена Миткова в Мадрид

Личен рекорд за сезона с 1 успешен опит донесе шесто място на Пламена Миткова в Мадрид

  • 6 фев 2026 | 22:21
  • 8001
  • 3
Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

  • 6 фев 2026 | 19:53
  • 852
  • 0
Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

Люис-Франсис вярва в успеха на Азу и Хънт на Eвропейското в Бирмингам през 2026 г.

  • 6 фев 2026 | 19:11
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 60980
  • 257
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 53027
  • 149
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9354
  • 10
Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 6081
  • 23
Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4602
  • 10
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 35556
  • 121