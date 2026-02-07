Андреа Савова с безапелационна победа на 400 м, албанец изпревари Тодор Тодоров при мъжете

Многократната шампионка на България в бягането на 400 метра Андреа Савова нямаше конкуренция за първото място на Открития турнир по лека атлетика, който се провежда този уикенд в столичната зала “Фестивална”. Савова спечели дисциплината с 54.09 секунди. Второ време даде туркинята Зейнеп Йозкара (56.67), а трето Каролина Иванчовска (58.46).

Тодор Тодоров не успя да измъкне първото място на 400 м при мъжете и остана втори с 48.46 сек. Той беше победен от албанеца Франко Бураж, който спечели с 47.84 сек. Третото място пък зае представителят на Косово Леон Таки с 48.69 сек. Димитър Христов постигна личен рекорд от 48.75 сек, но този резултат му отреди четвъртото място в крайното класиране.

Снимки: Борислав Цветанов