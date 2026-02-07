Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Оливър Солберг: Едва сега ми плащат, за да се състезавам

Оливър Солберг: Едва сега ми плащат, за да се състезавам

  • 7 фев 2026 | 12:31
  • 308
  • 0

24-годишният Оливър Солберг стартира сензационно сезон 2026 в Световния рали шампионат – в едва втория си старт като заводски пилот на Тойота шведът спечели рали „Монте Карло“ и поведе в класирането за сезон 2026 WRC.

Солберг замести Кале Рованпера в тима на Тойота, а за него това е втори шанс да кара за заводски тим, след като преди време получи шанс да се състезава за Хюндай, но беше освободен предсрочно.

След това обаче Солберг се върна в WRC2, а през 2025 спечели титлата в категорията и миналата година дебютира с Rally1 кола на Тойота в рали „Естония“, където записа първата си победа в генералното класиране.

Оливър, който е син на световния рали шампион за 2003 година Петер Солберг, коментира финансовата част на впечатляващата му кариера в последните сезони.

„Едва сега за първи път получавам пари за пилотирането ми, плащат ми, за да се състезавам, не мисля, че много хора знаят това – обясни Оливър пред норвежкото издание Parc Ferme. – През 2023 и 2024, когато карах с Шкода, им казах, че ще се състезавам без пари, ако ми осигурят повече ралита. Миналата година с Тойота беше същото – те ми предложиха половин сезон и заплата.

„Аз им отвърнах, че искам програма за цял сезон и ще карам без заплата, стига да мога сложа моите спонсори на колата, на гащеризона и на каската ми. Карам без пари, но искам пълна програма за сезона.“

През миналата година стана точно така – Солберг стартира във всичките 14 ралита в WRC – в 13 се състезава с Тойота Ярис Rally2 на Printsport и в едно състезание беше заводски пилот на Тойота, като спечели световната титла в WRC2.

„Сега изкарвам добри пари – допълни Оливър. – Харесва ми да живея в семейното имение в Митандерсфорс в Швеция, което е точно до границата с Норвегия. Не искам да живея с Монако. Тук ми харесва, имам всичко необходимо, близо съм до природата, мога да карам ATV, имам хубава къща и рали автомобил. Винаги съм мечтал за това и не ми трябва нищо повече.“

Следващата седмица е вторият кръг от WRC – домашното за Оливър Солберг рали „Швеция“, което се провежда изцяло на сняг и лед.

Снимки: Gettyimages

