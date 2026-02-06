15 години от ужасяващата катастрофа на Робърт Кубица

Днес се навършват 15 години от ужасяващата катастрофа на полския пилот Роберт Кубица, като инцидентът промени напълно живота на звездата, но той доказа, че може да се върне на най-високото ниво.

На 6 февруари 2011 година Кубица се удари в мантинела в отсечка на „Рали ди Андора“, като проблемът се появи в това, че мантинелата мина през двигателния отсек, след това влезе в купето и почти унищожи дясната ръка на Роберт и му нанесе травми, които застрашиха живота му.

It's now fifteen years since #F1 star Robert Kubica's near fatal rally crash. After gruelling surgeries, Kubica returned to full-time competition in 2013, to great success - the 2013 #WRC2 title, three #LMP2 titles and becoming the first Pole to win #LeMans24 outright. 🇵🇱💪 pic.twitter.com/ai4JBk8W5Q — Getty Images Motorsport (@MSI_Images) February 6, 2026

В началото на 2011 Кубица все още беше пилот на Рено във Формула 1, но имаше предварителен договор с Ферари и беше смятан за един от най-бързите в световния шампионат с реален потенциал да стане световен шампион.

След няколко операции и дълго възстановяване Кубица отново се състезава, като още през 2017 заяви, че си е върнал 90% от възможностите преди катастрофатга. Той успя да стигне отново до Формула 1, но Уилямс FW42 беше твърде бавен, за да даде точно представа за темпото му. После обаче Роберт се насочи към състезанията за издръжливост и миналата година постигна най-големия успех – победа в Льо Ман с Ферари. И историята продължава, също като битка за нова победа в най-известното състезание в света.

Снимка: Planet F1

15 lat temu Robert Kubica miał poważny wypadek, który mocno wyhamował jego karierę pic.twitter.com/KjmjC0SvbJ — Michał Sagrol (@michalchojnice) February 6, 2026