15 години от ужасяващата катастрофа на Робърт Кубица

Днес се навършват 15 години от ужасяващата катастрофа на полския пилот Роберт Кубица, като инцидентът промени напълно живота на звездата, но той доказа, че може да се върне на най-високото ниво.
На 6 февруари 2011 година Кубица се удари в мантинела в отсечка на „Рали ди Андора“, като проблемът се появи в това, че мантинелата мина през двигателния отсек, след това влезе в купето и почти унищожи дясната ръка на Роберт и му нанесе травми, които застрашиха живота му.
В началото на 2011 Кубица все още беше пилот на Рено във Формула 1, но имаше предварителен договор с Ферари и беше смятан за един от най-бързите в световния шампионат с реален потенциал да стане световен шампион.
След няколко операции и дълго възстановяване Кубица отново се състезава, като още през 2017 заяви, че си е върнал 90% от възможностите преди катастрофатга. Той успя да стигне отново до Формула 1, но Уилямс FW42 беше твърде бавен, за да даде точно представа за темпото му. После обаче Роберт се насочи към състезанията за издръжливост и миналата година постигна най-големия успех – победа в Льо Ман с Ферари. И историята продължава, също като битка за нова победа в най-известното състезание в света.
