Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

24-годишният Оливър Солберг спечели рали „Монте Карло“ в края на януари като излезе начело във втората отсечка, след като се възползва по отличен начин от стартовата си позиция в четвъртък и петък. Новият пилот на Тойота натрупа около 1 минута аванс и това му помогна да контролира хода на състезанието до неделя, като той беше сред тези, които допуснаха най-малко грешки.

След победата му в рали „Монте Карло“ мнозина посочиха Солберг за новия фаворит за световната титла, но синът на световния шампион за 2003 година Петер Солберг остава реалист.

„Тази година искам да напредвам стъпка по стъпка – обясни Солберг, който има две победи в първите си два старта за Тойота досега. – Искам да напредвам състезание след състезание и ще видим какво е възможно.

„Но поне вече знам, че всичко е възможно. Аз съм мечтател, вярвам, че всичко е възможно.“

Другата седмица Световният рали шампионат продължава с домашното състезание за Солберг – рали „Швеция“, което е изцяло на сняг и лед. Оливър е един от фаворитите за победата, въпреки че ще стартира първи по етапите.

„Сезонът е много дълъг, но аз мисля, че след победите ми в Монте Карло и Естония, то мога да смятам, че всичко е възможно – обясни Солберг. – Но имам да уча още много, както за колата, така и за работата с тима. Затова и напредваме стъпка по стъпка.“

