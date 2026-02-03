Популярни
Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

  • 3 фев 2026 | 17:38
  • 322
  • 0

24-годишният Оливър Солберг спечели рали „Монте Карло“ в края на януари като излезе начело във втората отсечка, след като се възползва по отличен начин от стартовата си позиция в четвъртък и петък. Новият пилот на Тойота натрупа около 1 минута аванс и това му помогна да контролира хода на състезанието до неделя, като той беше сред тези, които допуснаха най-малко грешки.

След победата му в рали „Монте Карло“ мнозина посочиха Солберг за новия фаворит за световната титла, но синът на световния шампион за 2003 година Петер Солберг остава реалист.

Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"
Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

„Тази година искам да напредвам стъпка по стъпка – обясни Солберг, който има две победи в първите си два старта за Тойота досега. – Искам да напредвам състезание след състезание и ще видим какво е възможно.

„Но поне вече знам, че всичко е възможно. Аз съм мечтател, вярвам, че всичко е възможно.“

Другата седмица Световният рали шампионат продължава с домашното състезание за Солберг – рали „Швеция“, което е изцяло на сняг и лед. Оливър е един от фаворитите за победата, въпреки че ще стартира първи по етапите.

WRC прави нов опит да се върне в САЩ
WRC прави нов опит да се върне в САЩ

„Сезонът е много дълъг, но аз мисля, че след победите ми в Монте Карло и Естония, то мога да смятам, че всичко е възможно – обясни Солберг. – Но имам да уча още много, както за колата, така и за работата с тима. Затова и напредваме стъпка по стъпка.“

Ясно е къде ще продължи битката на Ожие със Солберг, Еванс и Хюндай
Ясно е къде ще продължи битката на Ожие със Солберг, Еванс и Хюндай
Снимки: Gettyimages

