В Шкода нямат планове за Rally1 кола. Засега

Директорът на Шкода Моторспорт Михал Храбанек заяви, че в момента чешката компания няма планове да създаде Rally1 автомобил по новите правила WRC27, които влизат в сила в Световния рали шампионат догодина. Новите коли ще са изградени върху тръбна рама, технически ще са базирани на Rally2 колите и ще имат таван на цената 345 000 евро.

Вицепрезидентът на ФИА Малкълм Уилсън вече обяви, че 10 „тунинг“ компании имат интерес към WRC27 правилата, Храбанек беше категоричен, че Шкода няма намерение да излиза извън света на WRC2 и Rally2 колите. И в позицията му има логика – Rally2 е изцяло клиентски ориентирана категория, докато Rally1 WRC27 ще е топ категорията в WRC, където ще е необходима подкрепа на автомобилен производител или поне много по-сериозен бюджет.

Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

„В момента ние разчитаме на това, че в следващите няколко сезона ще останем в категорията Rally2 – обясни Храбанек пред Dirtfish. – Ще се опитаме да подобрим Fabia RS Rally2, сега започваме първата година след хомологацията, през миналия сезон направихме някои значителни подобрения с пакета 25 и не сме спирали развитието на колата.

„Затова мисля, че през тази година ще можем да подобрим автомобила ни и ще се опитаме да сме конкурентни, защото конкуренцията е сериозна. Предполагам, че всички Rally2 коли са на сходно ниво, което е интересно, тъй като в крайна сметка за доброто представяне решаващи са екипажът или пилотът.“

Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

С различните версии на Fabia от въвеждането на R5 категорията, Шкода е най-успешният автомобилен производител в Rally2 категорията, като държи и най-голям дял на световния пазар на Rally2 коли, но в последните два сезона световната титла в WRC2 беше спечелена от Тойота с Ярис Rally2 със Сами Паяри през 2024 и с Оливър Солберг през 2025.

WRC прави нов опит да се върне в САЩ

Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Следвай ни:

Снимки: Imago