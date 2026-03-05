Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

  • 5 март 2026 | 13:25
  • 1104
  • 0

Клубовете по вдигане на тежести излязоха на протест срещу сменения, но все още вписан като президент на федерацията Стефан Ботев, както и срещу Пламен Братойчев, който обжалва вписването на новото ръководство.

Те недоволстват от ситуацията, при която новоизбраният миналия декември президент Асен Златев все още не може да встъпи в длъжност.

Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение
Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение

В същото време федерацията по вдигане на тежести е на път да изгуби и лиценза си и да не може да участва в европейското първенство, като Стефан Ботев все още не е предоставил финансов отчет за миналата година пред Министерство на младежта и спорта. Той е едно от условията ММС да я финансира.

Асен Златев на протеста: Няма опасност за Европейското, дълговете са към 1 млн. лева
Асен Златев на протеста: Няма опасност за Европейското, дълговете са към 1 млн. лева

Този отчет обаче не е предоставен на членовете на Управителния съвет на федерацията за одобрение, твърдят те. Яснота няма и за натрупаните дългове, които по различни информации се равняват на 65 000 евро.

В протеста взеха участие и националните ни състезатели по вдигане на тежести Христо Христов, Ангел Русев и други, както и Златан Ванев, треньорът на Карлос Насар - Павел Христов, и новоизбраният президент на БФВТ Асен Златев, както и бившият шеф на родните щанги Андон Коджабашев.

Европейският, световен и олимпийски шампион Карлос Насар не пристъпва лично на протеста, но изпрати видео обръщение.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Други спортове

Сребро за българските състезатели на пистолет трио от Европейското в Армения

Сребро за българските състезатели на пистолет трио от Европейското в Армения

  • 4 март 2026 | 17:37
  • 1135
  • 0
Сестри Стоеви елиминираха седмите в света на един от най-престижните турнири в бадминтона

Сестри Стоеви елиминираха седмите в света на един от най-престижните турнири в бадминтона

  • 4 март 2026 | 16:35
  • 517
  • 1
Българите не успяха да преминат квалификациите на пушка соло на Европейското

Българите не успяха да преминат квалификациите на пушка соло на Европейското

  • 4 март 2026 | 14:28
  • 512
  • 0
Галин Димов: Съобразихме с молба на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева

Галин Димов: Съобразихме с молба на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева

  • 4 март 2026 | 13:15
  • 1600
  • 2
По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете

По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете

  • 4 март 2026 | 10:01
  • 1354
  • 3
Спортът трябва да обединява един свят, разтърсван от конфликти

Спортът трябва да обединява един свят, разтърсван от конфликти

  • 3 март 2026 | 17:48
  • 890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

  • 5 март 2026 | 13:15
  • 2647
  • 11
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 7511
  • 16
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 1592
  • 0
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 15592
  • 103
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 15310
  • 23