Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Клубовете по вдигане на тежести излязоха на протест срещу сменения, но все още вписан като президент на федерацията Стефан Ботев, както и срещу Пламен Братойчев, който обжалва вписването на новото ръководство.

Те недоволстват от ситуацията, при която новоизбраният миналия декември президент Асен Златев все още не може да встъпи в длъжност.

Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение

В същото време федерацията по вдигане на тежести е на път да изгуби и лиценза си и да не може да участва в европейското първенство, като Стефан Ботев все още не е предоставил финансов отчет за миналата година пред Министерство на младежта и спорта. Той е едно от условията ММС да я финансира.

Асен Златев на протеста: Няма опасност за Европейското, дълговете са към 1 млн. лева

Този отчет обаче не е предоставен на членовете на Управителния съвет на федерацията за одобрение, твърдят те. Яснота няма и за натрупаните дългове, които по различни информации се равняват на 65 000 евро.

В протеста взеха участие и националните ни състезатели по вдигане на тежести Христо Христов, Ангел Русев и други, както и Златан Ванев, треньорът на Карлос Насар - Павел Христов, и новоизбраният президент на БФВТ Асен Златев, както и бившият шеф на родните щанги Андон Коджабашев.

Европейският, световен и олимпийски шампион Карлос Насар не пристъпва лично на протеста, но изпрати видео обръщение.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto