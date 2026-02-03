Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

Организаторите на рали „Финландия“ публикуваха маршрута за тазгодишното издание на надпреварата, което ще се проведе между 30 юли и 2 август като десети кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат.

Впечатление прави отсъствието на най-емблематичната отсечка в цялата история на WRC „Унинпоя“, която не беше включена в маршрута. През миналата година финалният ден на рали „Финландия“ включваше само два етапа, които представляваха две минавания на „Унинпоя“. Тази година този формат ще бъде запазен, но вместо „Унинпоя“ пилотите ще атакуват два пъти „Химос-Ямса“, която е с дължина от точно 30.00 километра.

Иначе маршрутът на рали „Финландия 2026“ предвижда 20 етапа с обща дължина от 316.60 километра. По традиция надпреварата ще започне още в четвъртък вечерта с първото минавания на градската отсечка „Харю“ в Юваскила, а най-дългият ден ще бъде петъчният. Той ще включва общо 127.94 състезателни километра, които ще бъдат разделени в девет етапа, включително и второто минаване на „Харю“.

Снимки: Gettyimages