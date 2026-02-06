Оскар Пиастри очаква да има „реален шанс“ за титлата

Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
Оскар Пиастри е на мнение, че болезненият за него край на сезон 2025 във Формула 1, няма да се отрази на предстоящата битка за титлата и също така го е убедил, че той трябва да е „добър човек“ и да върне световната титла в Австралия. Оскар говори пред австралийското издание The New Daily и прогнозира, че очаква да има „реален шанс“ за титлата.

„Беше хубаво, че през зимната пауза имах възможност да се прибера у дома и да прекарам известно време със семейството ми, да се отдалеча от Формула 1 и състезанията – заяви Пиастри. – Прибирането ми за Коледа този път беше по-различно, сега много повече хора знаят кой съм.

„Беше ми приятно, че получих страхотна подкрепа в битката за титлата, след това имаше много окуражителни коментари. Аз не карам във Формула 1, за да съм известен като „добър човек“, опитвам се да стана световен шампион и се гордея с начина, по който действам.

„Научих много неща от миналата година, краят на кампанията беше болезнен за мен. Но всеки има две възможности в такива ситуации. Такова нещо може да те събори или пък да ти даде допълнителна мотивация и увереност за следващите битки, сега правилата се сменят и съм готов за следващия шанс в битката.“

Пиастри коментира и начина, по който Макларън ръководи двамата си пилоти, „папая правилата“ и осигуряването на равен шанс на него и Ландо Норис да се борят за титлата.

„Мисля, че миналата година имах реален шанс да се боря за титлата, очаквам през тази това да се запази по абсолютно същия начин – заяви Оскар. – Има неща, които миналата година можех да направя по-добре, но аз смятам, че в нито един момент не е имало лоши намерения към мен, нито се е налагало да поставям под въпрос отношението на тима.

„Също така, няма как всяко едно решение да е правилно или пък всички да са щастливи. Тази година ще се опитаме отново да спечелим титлата и ще сме по-силни.“

