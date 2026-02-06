Популярни
Патрезе: Хамилтън може да вземе титлата

  • 6 фев 2026 | 17:57
  • 384
  • 0

Един от най-успешните и обичани италиански пилоти в историята на Формула 1 Рикардо Патрезе прогнозира, че новата звезда на Ферари Люис Хамилтън може да стане за осми път световен шампион.

Хамилтън, който е най-успешният пилот във Формула 1, премина във Ферари за сезон 2025, но през миналата година записа само една победа в спринта в Китай, а в основните надпревари не успя да стигне до победи и подиуми.

За сезон 2026 обаче техническите правила са нови и Ферари има шанс да се върне в челото след края на ерата на граунд ефект болидите, които изобщо не допадаха на Хамилтън.

„Мисля, че Люис Хамилтън може да го направи, може да спечели титлата – обясни Патрезе. – Той трябва да започне да мисли, че може да е отново конкурентен и да печели състезания. И ако и когато това се случи, то Люис ще се цели в осмата си световна титла.

„Ако Хамилтън се върне на предишното си ниво, това ще му върне увереността. Люис вече доказа, че е много бърз пилот и ако има възможност отново да побеждава, тогава ще има промени. Ако той си върне увереността, която позагуби миналата година, то след това всичко е възможно.“

Снимки: Gettyimages

