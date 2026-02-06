В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

Сезон 2026 във Формула 1 може да започне с неочаквано изпитание за ранния лидер при прилагането на новите технически правила Мерцедес. Това ще се случи, ако информацията на вестник Corriere dello Sport за промяната на позицията на ФИА относно условията за измерване на компресията на новите двигатели се окаже вярна.

Преди началото на тестовете в Барселона стана ясно, че в Мерцедес се намерили начин да увеличат компресията в двигателя от 16:1 на 18:1, като това е възможно заради измерването на компресията при стайна температура от 20 градуса, а не когато двигателят е загрял и работи и тогава компресията отскача на 18:1.

ICYMI: F1 in 2026 has some different looking cars 🤩



Here’s everything you need to know about the new chassis regulations and what they mean for the grid this year. pic.twitter.com/mEp7wIVwXp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 4, 2026

Джордж Ръсел: Все още не виждам негативи в новите коли

Мерцедес защитиха това свое решение, от Ред Бул, където се смята, че също го използват, обявиха неутралитет относно евентуална промяна на правилата, а Ферари, Ауди и Хонда настояваха федерацията да промени регламента и да затвори тази пролука в нея.

Според източниците на изданието, ФИА е приела тезата на Ферари, Ауди и Хонда и за Австралия условията, при които се мери компресията в цилиндрите, ще бъдат променени - измерването ще става при загрят на празен ход двигател.

Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро

Интересното е, че промяната на тези правила не изисква единодушие, т.е гласовете на ФИА, Формула 1 плюс всичките пет доставчици на двигатели, а обикновено мнозинство. И се смята, че от Ред Бул са променили позицията си - от неутралитет Ред Бул Пауъртрейнс са подкрепили тезата на Ферари, Ауди и Хонда, което трябва да е достатъчно за гласуването, за да влезе тази промяна за старта на сезона в Австралия.

Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages