Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. 5 милиона евро за болида, с който Михаел Шумахер взе първата си победа

5 милиона евро за болида, с който Михаел Шумахер взе първата си победа

  • 6 фев 2026 | 15:47
  • 281
  • 0
5 милиона евро за болида, с който Михаел Шумахер взе първата си победа

За 5 милиона евро беше продаден автомобилът Бенетон В192, с който Михаел Шумахер спечели първата си победа във Формула 1 в Гран При на Белгия през 1992 година. Сделката стана факт на аукционът, организиран от Broad Arrow, като новият собственик на болида е пожелал да остане анонимен.

Точната сума, с която е спечелен търгът е 5 082 000 евро, като това се размина с очакванията на организаторите на наддаването, които прогнозираха, че колата ще се продаде за над 8,5 милиона евро.

В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес
В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

Но тези малко над 5 милиона евро гарантират, че този Бенетон В192 шаси 05, се нарежда на девето място сред десетте най-скъпи болиди в историята на Формула 1, продадени на търг.

Бенетон В192 се задвижва от 3,5-литров V8 двигател Форд Косуърт с мощност 680 конски сили, като моторът работи на 13 000 об/мин. В сравнение с най-добрите двигатели по това време на Рено, Хонда и Ферари, моторът на Форд им отстъпва по мощност, но В192 е отличен като автомобил с много добра управляемост и висока степен на надеждност.

Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара
Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара

В192 е дело на техническия екип на Бенетон, воден от Рос Браун и Рори Бърни, с които по-късно Михаел продължи кариерата си във Ферари, където премина след първите си две световни титли с Бенетон през 1994 и 1995.

Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо
Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара

Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара

  • 6 фев 2026 | 15:31
  • 374
  • 0
Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо

Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 391
  • 0
Карлос Сайнц се разделя с навигатора си

Карлос Сайнц се разделя с навигатора си

  • 6 фев 2026 | 14:47
  • 411
  • 0
В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

  • 6 фев 2026 | 13:13
  • 2001
  • 1
Отборите от Формула 1 вече се настаняват на "Сахир" за двата предсезонни теста

Отборите от Формула 1 вече се настаняват на "Сахир" за двата предсезонни теста

  • 5 фев 2026 | 19:11
  • 4537
  • 0
Бившият навигатор на Рованпера се завръща в Тойота в ново амплоа

Бившият навигатор на Рованпера се завръща в Тойота в ново амплоа

  • 5 фев 2026 | 19:01
  • 728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 ЦСКА 1948

Монтана 0:1 ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 16:24
  • 15116
  • 37
11-те на ЦСКА и Арда, "червените" с двама нови и без Кошмара

11-те на ЦСКА и Арда, "червените" с двама нови и без Кошмара

  • 6 фев 2026 | 16:40
  • 5420
  • 7
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 10755
  • 7
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 19918
  • 62
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 10691
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 9913
  • 23