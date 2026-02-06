5 милиона евро за болида, с който Михаел Шумахер взе първата си победа

За 5 милиона евро беше продаден автомобилът Бенетон В192, с който Михаел Шумахер спечели първата си победа във Формула 1 в Гран При на Белгия през 1992 година. Сделката стана факт на аукционът, организиран от Broad Arrow, като новият собственик на болида е пожелал да остане анонимен.

Точната сума, с която е спечелен търгът е 5 082 000 евро, като това се размина с очакванията на организаторите на наддаването, които прогнозираха, че колата ще се продаде за над 8,5 милиона евро.

Watch the Benetton #Ford B192 rocket up the Goodwood #FOS Hill, its screaming V10 echoing over the Sussex Hills as one of #F1’s most iconic machines is unleashed once more. Pure speed, pure theatre, pure Goodwood. pic.twitter.com/xF6Us8BFAN — Goodwood FOS (@fosgoodwood) January 10, 2026

Но тези малко над 5 милиона евро гарантират, че този Бенетон В192 шаси 05, се нарежда на девето място сред десетте най-скъпи болиди в историята на Формула 1, продадени на търг.

Бенетон В192 се задвижва от 3,5-литров V8 двигател Форд Косуърт с мощност 680 конски сили, като моторът работи на 13 000 об/мин. В сравнение с най-добрите двигатели по това време на Рено, Хонда и Ферари, моторът на Форд им отстъпва по мощност, но В192 е отличен като автомобил с много добра управляемост и висока степен на надеждност.

В192 е дело на техническия екип на Бенетон, воден от Рос Браун и Рори Бърни, с които по-късно Михаел продължи кариерата си във Ферари, където премина след първите си две световни титли с Бенетон през 1994 и 1995.

