ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
Оптимизъм в националния отбор преди битката с Белгия за Купа "Дейвис"

Оптимизъм в националния отбор преди битката с Белгия за Купа "Дейвис"

Сериозен оптимизъм изразиха националите на България за Купа "Дейвис" преди историческия двубой срещу Белгия.

Александър Василев е за втора година в отбора и за втори пореден път ще има изключително отговорната и трудна задача да открие срещата. Василев ще играе срещу Рафаел Колиньон, който през януари победи Григор Димитров във втория кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън (Австралия).

Александър Василев и Рафаел Колиньон дават началото на сблъсъка България - Белгия
Александър Василев и Рафаел Колиньон дават началото на сблъсъка България - Белгия

„Миналата година беше дебютът ми в Купа „Дейвис". Сега ще се опитам да бъда още по-спокоен. Очакваме силни противници, но отборът е готов, момчетата са зад гърба ми и ще дадем най-доброто от себе си, за да покажем най-добрия си тенис. Участвах в турнири в началото на годината, след което отделих повече време за подготовка на клей. Това ми даде ценен опит и сега се чувствам много по-подготвен", сподели 18-годишният Василев, който има две победи от два мача на сингъл в този турнир.

Илиян Радулов, който имаше голям принос за победите на България над Салвадор и Румъния, ще играе във втория мач на сингъл срещу Александър Блокс. Радулов е пловдивчанин и не скри радостта си, че ще играе пред публиката в родния си град.

„Блокс е много добър играч. Срещали сме се по турнири и последния път загубих от него. Щастлив съм обаче, че Пловдив е домакин. Това е голям плюс за мен, защото всичките ми близки са тук, за да ме подкрепят", заяви 20-годишният Радулов, който също има две победи от два мача на сингъл за Купа „Дейвис".

Пьотр Нестеров и Александър Донски ще се изправят срещу изключително силна и обиграна белгийска двойка с играчи от топ 50 на световната ранглиста.

Нестеров спечели седмата титла в кариерата си
Нестеров спечели седмата титла в кариерата си

Нестеров заяви, че няма място за притеснение, и подчерта синхрона, който вече е постигнал с Донски.

„С Алекс играем заедно за Купа „Дейвис" вече четвърта година. Натрупахме опит и сформирахме добър тандем. И двамата сме във форма, имаме увереност и се надяваме на победа. Не играем само в този турнир, така че смятам, че ще се справим с факта, че съперниците ни са левичари", каза Нестеров.

Донски допълни, че познава добре класата на белгийците, но вярва в успеха.

Александър Донски вече е №120 в света на двойки
Александър Донски вече е №120 в света на двойки

„Виждал съм съперниците по турнири, като левичарят ме победи последния път. Знам, че са доказани състезатели, но вярвам, че разполагаме с необходимите качества, за да се справим този уикенд. Имаме страхотна комуникация с Пьотр на корта и извън него, което ни помага да играем стабилно в ключовите моменти. От доста време обиграваме тази двойка и имаме всичко необходимо за победата", коментира Донски.

Най-младият в състава – Иван Иванов, заяви своята подкрепа към колектива.

„Тук съм, за да подкрепям момчетата. Искам отборът да победи и желая успеха им толкова, колкото и те самите. Януари беше добър месец за мен, но вече сме февруари и трябва да гледаме само напред", заяви кратко Иванов.

Григор Димитров с две места нагоре, рекордно класиране за Иван Иванов
Григор Димитров с две места нагоре, рекордно класиране за Иван Иванов

Капитанът на националния отбор за Купа „Дейвис" има право на промени в състава за мачовете в неделя. Валентин Димов поясни, че решението Иван Иванов да не бъде включен в първия ден е продиктувано от тактическата преценка на щаба след внимателно наблюдение на подготовката и формата на всички тенисисти.

Димов разкри, че екипът е подходил изключително професионално към подготовката за този важен двубой.

Капитанът на Купа "Дейвис": Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти
Капитанът на Купа "Дейвис": Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти

„Наблюдавахме играчите през цялата седмица, както и на последните турнири и по време на лагера. Заедно с целия екип стигнахме до извода, че това е най-добрият избор за мачовете и сме изградили тактика за победа. Радвам се, че получихме огромна подкрепа от Българската федерация по тенис и Община Пловдив. Нашите шансове на тази настилка са по-добри", обясни капитанът. Той подчерта, че домакинският фактор ще бъде от ключово значение за духа на отбора, като добави: „Подкрепата ще ни направи горди и щастливи, че сме част от това събитие".

Според Валентин Димов емоциите и напрежението са неизбежна част от тениса на такова ниво, но те могат да действат като катализатор за по-добро представяне.

„С наближаването на срещата напрежението се покачва, но всички са професионалисти и успяват да се справят. Когато има напрежение, това често повишава качеството на играта", допълни той.

Мачовете в събота ще започнат в 14:00 ч., а в неделя – от 13:00 ч. В 13:30 ч. в събота зрителите ще станат свидетели на специална програма, подготвена от организаторите. Препоръчително е публиката да заеме местата си по трибуните не по-късно от половин час преди началото на срещите за съответния ден.

До момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала „Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой. От вчера в продажба са пуснати и единични билети за двата отделни дни, които могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim. В дните на мачовете билети ще се продават и на касата на зала „Колодрума".

При победа България ще спори през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

