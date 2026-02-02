Григор Димитров с две места нагоре, рекордно класиране за Иван Иванов

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две позиции в обновенара световна ранглиста на АТР. 34-годишният Димитров, който отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, е на 43-то място с 1105 точки.

Сред българите най-голям прогрес бележи миналогодишният шампион при юношите на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ Иван Иванов, който се изкачи със 75 места до 780-ото с 35 точки. За него това е рекордно класиране до момента. Той игра на два финала в Манакор през януари и на два пъти стана вицешампион.

Номер 1 остава шампионът от Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас (Испания) с 13650 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10300 точки. На трета позиция се изкачва Новак Джокович (Сърбия) с 5280, който достигна до финала в Мелбърн.

В топ 10 на двойки всички тенисисти заемат нови позиции като лидер става Нийл Скупски (Великобритания), който заедно с Крисчън Харисън (САЩ) триумфира при мъжките дуети на Откритото първенство на Австралия.