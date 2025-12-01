Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски вече е №120 в света на двойки

Александър Донски вече е №120 в света на двойки

  • 1 дек 2025 | 13:11
  • 265
  • 0
Александър Донски вече е №120 в света на двойки

Александър Донски се изкачи до рекордната в кариерата си 120-ата позиция в световната ранглиста по тенис на двойки при мъжете след успеха си при дуетите в турнира от сериите „Чалънджър“ в португалския град Мая.

Първата ракета на България на сингъл Григор Димитров остана на 44-о място в световната ранглиста на сингъл, след като сезонът за най-добрите приключи в началото на месеца.

С най-съществена промяна в класирането сред българите на сингъл се отличиха Динко Динев, който се изкачи с 22 места, а Адриан Андреев загуби 99 позиции, въпреки завръщането си на корта през изминалия месец.  

В челните десетки промени няма, като лидер на поединично е Карлос Алкарас (Испания), а на двойки - Лойд Гласпууул (Великобритания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

  • 1 дек 2025 | 13:02
  • 301
  • 2
Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

  • 30 ное 2025 | 11:33
  • 2564
  • 10
Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

  • 29 ное 2025 | 19:14
  • 740
  • 1
Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

  • 29 ное 2025 | 15:49
  • 720
  • 0
Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

  • 29 ное 2025 | 04:53
  • 979
  • 0
Александър Донски на четвърти "Чаланджър" финал на двойки през сезона

Александър Донски на четвърти "Чаланджър" финал на двойки през сезона

  • 28 ное 2025 | 16:05
  • 586
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:00
  • 4229
  • 9
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 16609
  • 31
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 4293
  • 3
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 12021
  • 32
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 1741
  • 0
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 7195
  • 9