Александър Донски вече е №120 в света на двойки

Александър Донски се изкачи до рекордната в кариерата си 120-ата позиция в световната ранглиста по тенис на двойки при мъжете след успеха си при дуетите в турнира от сериите „Чалънджър“ в португалския град Мая.

Първата ракета на България на сингъл Григор Димитров остана на 44-о място в световната ранглиста на сингъл, след като сезонът за най-добрите приключи в началото на месеца.

С най-съществена промяна в класирането сред българите на сингъл се отличиха Динко Динев, който се изкачи с 22 места, а Адриан Андреев загуби 99 позиции, въпреки завръщането си на корта през изминалия месец.

В челните десетки промени няма, като лидер на поединично е Карлос Алкарас (Испания), а на двойки - Лойд Гласпууул (Великобритания).