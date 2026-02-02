Популярни
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  2. Тенис
  3. Капитанът на Купа "Дейвис": Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти

Капитанът на Купа "Дейвис": Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти

  • 2 фев 2026 | 09:07
  • 429
  • 0
Капитанът на Купа "Дейвис": Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти

Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов заяви, че очаква тежък сблъсък с Белгия в турнира за Купа Дейвис, който предстои в Пловдив. Той коментира и израстването на младите момчета в тима, споделяйки, че младата вълна изглежда обещаващо.

„Чувствам се много добре, тъй като колкото повече момчета показват добри резултати, вървят напред и развиват своята игра, толкова по-добре за нас, както и за отбора. Имаме една много обещаваща и здрава вълна, която ни очаква. Надявам се всеки един от тях да е здрав, да продължи така да тренира, да е отдаден на тениса и разбира се, всеки да има своето място в националния отбор“, заяви капитанът на България от Пловдив в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Той обърна внимание и на триумфа на Димитър Кисимов, който спечели титлата на Australian Open за юноши при двойките.

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

„Разбира се, той е млад тенисист, който показва резултати и се развива добре. Винаги има място в националния отбор.“

„Очакванията за сблъсъка с Белгия са за тежък мач. Това е нелек съперник, смятам, че в мачовете за Купа "Дейвис" неведнъж се е показвало, че нещата на хартия седят по един начин, но по съвсем друг на практика. Направили сме отбор така, че да имаме нашите шансове и излизаме за победата. Смятам, че като домакини, което много помага за цялата атмосфера и желанието, това нещо допринася за цялостното ни представяне", каза още Валентин Димов.

Димов отбеляза и отсъствието на Зизу Бергс, който е най-голямата звезда на белгийците.

„Да, научихме тази новина вчера, но тя не ни дава повод за подценяване или отпускане. Напротив, трябва да излезем още по-мотивирани и с необходимото уважение към срещата. Това, че тяхната първа ракета отпада от състава, не прави белгийците по-лесен съперник", каза още той.

