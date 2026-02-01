Нестеров спечели седмата титла в кариерата си

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров спечели титлата на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Третият поставен българин победи на финала номер 4 в схемата Томаш Беркиета (Полша) с 6;4, 6:4. Срещата продължи час и 33 минути.

Нестеров изостана с 2:4 в първия сет, но спечели следващите четири гейма за обрат. Във втората част той проби за 2:1 и запази преднината си до крайното 6:4.

Това е седма титла на сингъл за него от турнири на ITF за мъже, като две от тях спечели през миналата година отново в Монастир.

През следващата седмица Нестеров ще бъде част от националния отбор на България за домакинството срещу Белгия в турнира за Купа „Дейвис".