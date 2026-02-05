Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

Днес изтича крайният срок за сделки с размени на играчи между отборите в НБА. В 22:00 часа българско време трансферният прозорец в НБА ще затвори и до края на сезона тимовете ще могат да се подсилват единствено със свободни агенти.

Няколко големи сделки бяха осъществени в последните дни и часове.

Джеймс Хардън преминава в Кливланд

Джеймс Хардън, изненадващо или не, пожела да се присъедини към отбор с шампионски претенции и премина от набралия скорост в последно време Лос Анджелис Клипърс в Кливланд Кавалиърс. Като част от този трейд "Кавалерите" изпратиха в посока Калифорния 10-години по-младия си гард Дериъс Гарланд и избор от втория кръг на драфта.

Джарън Джаксън-младши сменя Мемфис Гризлис с Юта Джаз

В друга голяма сделка Мемфис Гризлис изпрати една от звездите си Джерън Джексън в Юта Джаз. Заедно с Джексън "Гризлис" изпратиха в посока Юта гардовете Джон Кончар и Винс Уилямс, както и центъра Джок Ландейл. "Джазмените" пък се разделиха с новобранеца Уолтър Клейтън, крилата Кайл Андерсън, Тейлър Хендрикс и Джордж Нианг, както и три бъдещи избора от първия кръг на драфта на НБА.

Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

Бостън Селтикс подсили подкошието си с опитния център Никола Вучевич от Чикато Булс. "Биковете" пък се сдобиха като част от сделката с Анфърни Саймънс и избор от втория кръг на драфта.

Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

В интересен и по-скоро изненадващ трейд между Вашингтон Уизардс и Далас Маверикс, "Вълшебниците" се сдобиха с Антъни Дейвис. Към столицата на САЩ се отправят играчите Джейдън Харди, Ди'Анджело Ръсел и Данте Екзъм. Тексасци пък получава ветерана Крис Мидълтън, ЕйДжей Джонсън, Малакай Бренъм и Марвин Бегли, както и два избора от първи кръг и три от втори кръг на драфта.

Важен ход за Уориърс: привлякоха Порзингис, разделиха се с Куминга и Хийлд

Кристапс Порзингис пък вече е част от състава на Голдън Стейт Уориърс. "Воините" сключиха сделка с Атланта Хоукс, съгласно която латвийският център отива в Голдън Стейт, а младият талант Джонатан Куминга и опитният стрелец Бъди Хийлд преминават в тима на "Ястребите".

Адетокунбо: Искам да остана в Бъкс, но...

Остава да видим в следващите часове дали Янис Адетокумбо ще продължи да носи екипа на Милуоки Бъкс, като индикациите са, че по-скоро гръцката суперзвезда на този етап няма да се раздели с "Елените" още сега.

Sportal.bg ще ви информира своевременно какви сделки и размени на играчи ще бъдат осъществени в оставащите броени часове преди затварянето на трансферния прозорец в НБА.

Минесота Тимбъруулвс осъществи размяна с Чикаго Булс и придобива гарда на "Биковете" Айо Досунму, както и Джулиан Филипс. Чикаго пък получава Роб Дилингам, Ленърд Милър и 4 избора от втория кръг на драфта.

Лос Анджелис Лейкърс се подсили с тройкаджията Люк Кенард, който се присъединява към "Езерняците" от Атланта Хоукс. В замяна "Ястребите" получават гарда Гейб Винсънт и избор от втория кръг на драфта през 2032 г.

