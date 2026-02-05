Важен ход за Уориърс: привлякоха Порзингис, разделиха се с Куминга и Хилд

Голдън Стейт Уориърс направиха ход, който значително подсилва предната им линия, привличайки Кристапс Порзингис от Атланта Хоукс чрез размяна.

Като част от сделката, „Воините“ изпратиха в Атланта двама гардове – Джонатан Куминга, който не успя да намери желаната роля в отбора, както и опитния стрелец Бади Хилд.

Успоредно с това, Уориърс осъществиха и втора размяна, изпращайки Джаксън-Дейвис в Торонто Раптърс, като в замяна си осигуриха избор във втория кръг на драфта през 2026 г., който идва от Лос Анджелис Лейкърс.

Успехът на трансфера на латвийския център до голяма степен ще зависи от способността му да остане здрав и да избегне контузии, за да може да предложи ценните си услуги на новия си отбор.