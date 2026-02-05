Ивица Зубац премина в Индиана Пейсърс

Индиана Пейсърс си осигури услугите на центъра Ивица Зубац и крилото Коби Браун от Лос Анджелис Клипърс. В замяна калифорнийци получават Бенедикт Матърин, Айзея Джексън, два избора от първия кръг на драфта и един от втория.

Индиана влезе в последния период за трансфери с ясната цел да подсили позицията на центъра преди завръщането на голямата си звезда Тайрийз Халибъртън, който се възстановява от скъсан ахилес.

The Pacers are sending Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, two first-round picks and one second-round pick to the Clippers for Zubac and Kobe Brown, sources tell ESPN. https://t.co/AFQmRFVrMQ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Единият от изборите от първия кръг, който Пейсърс изпращат, е за драфта през 2026 г. и е защитен за позиции от 1 до 4 и от 10 до 30. Ако този избор не бъде активиран, Индиана ще изпрати незащитен избор от първия кръг за 2031 г. Другият избор е незащитен от първия кръг на драфта през 2029 г.

Зубац има договор до края на сезон 2027/28, след като през 2024 г. подписа удължаване за три години на стойност 58,6 милиона долара. Хърватинът е смятан за един от качествените центрове в НБА с добър от гледна точка на отбора договор.

If the Pacers first-rounder this year falls outside of that 1-4/10-30 range, it converts to the Pacers 2031 unprotected first. https://t.co/o9lMFSAdNf — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

През настоящия сезон 28--годишният хърватин записва средно по 14,4 точки, 11,0 борби и 2,2 асистенции за 30,9 минути игра в 43 мача.

Преди сделката с Клипърс, отборът на Пейсърс е водил преговори и с Далас Маверикс за привличането на Даниел Гафорд.

След края на сезона Бенедикт Матърин ще стане ограничен свободен агент.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages