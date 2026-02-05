Ивица Зубац премина в Индиана Пейсърс

Индиана Пейсърс си осигури услугите на центъра Ивица Зубац и крилото Коби Браун от Лос Анджелис Клипърс. В замяна калифорнийци получават Бенедикт Матърин, Айзея Джексън, два избора от първия кръг на драфта и един от втория.
Индиана влезе в последния период за трансфери с ясната цел да подсили позицията на центъра преди завръщането на голямата си звезда Тайрийз Халибъртън, който се възстановява от скъсан ахилес.
Единият от изборите от първия кръг, който Пейсърс изпращат, е за драфта през 2026 г. и е защитен за позиции от 1 до 4 и от 10 до 30. Ако този избор не бъде активиран, Индиана ще изпрати незащитен избор от първия кръг за 2031 г. Другият избор е незащитен от първия кръг на драфта през 2029 г.
Зубац има договор до края на сезон 2027/28, след като през 2024 г. подписа удължаване за три години на стойност 58,6 милиона долара. Хърватинът е смятан за един от качествените центрове в НБА с добър от гледна точка на отбора договор.
През настоящия сезон 28--годишният хърватин записва средно по 14,4 точки, 11,0 борби и 2,2 асистенции за 30,9 минути игра в 43 мача.
Преди сделката с Клипърс, отборът на Пейсърс е водил преговори и с Далас Маверикс за привличането на Даниел Гафорд.
След края на сезона Бенедикт Матърин ще стане ограничен свободен агент.
