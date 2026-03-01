Популярни
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  1 март 2026
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жулиен Риков сподели пред Sportal.bg, че триумфът в турнира до 75 кг е най-великата вечер в живота му, след като преодоля цели трима елитни съперници, за да стигне до шампионския пояс.

Риков се справи последователно с Карлос Барбоса, Константин Русу и Кристиан Бая, а битките му наистина бяха зрелищни и наелектризираха публиката в “Двореца на културата и спорта” във Варна.

Вижте във видеото какво каза шампионът Жак след страхотния си успех:

Риков изобщо не подсказваше с поведението си в първи рунд, че е изтощен или че е прекарал доста повече време на ринга от своя съперник. Той не само даде най-дългата битка на Бая още само със завършването на първи рунд, но и му нанесе най-много поражения - особено с комбинация ляв прав и ляво кроше, които наелектризираха публиката.

Зрителите постоянно скандираха в подкрепа на българина, а Бая беше доста по-объркан от предишните си двубои, които приключи в рамките на по 2 минути. Жулиен беше по-доволният от двамата в края на втория рунд, въпреки че имаше и напрегнати моменти, в които беше притиснат до въжетата.

Третият рунд беше сякаш най-убедителният в полза на Риков, а тълпата не спираше да вика за него и да го надъхва още повече. Бая изглеждаше напълно неутрализиран, докато българинът завърши срещата с високо вдигнати ръце.

29-30, 29-29, 29-30

Жулиен поддържаше високо темпо и беше много разнообразен както с лоукикове в прасеца, така и в бедрото. Именно с лоукик в прасеца той прати съперника си в нокдаун в средата на първия рунд, а след това продължи да доминира. Треньорът на българина Драгомир Йорданов не спираше да дава инструкции от ъгъла и възпитаникът му ги следваше старателно, което му осигуряваше преимущество на ринга. Барбоса беше още по-неутрализиран във втория рунд, а често биваше изненадан от разнообразните атаки на българина. Третият рунд премина в малко по-бавно темпо, но сякаш Жулиен се активизира в последната минута и засипа съперника с поредица от комбинации, за да се постарае да направи лесна задачата на съдиите.

27-30, 29-29, 29-30 ;; ;

Дългоочакваната бойна галавечер SENSHI 30 GRAND PRIX с турнир в категория до 75 кг се провежда в “Двореца на културата и спорта” във Варна. Екшънът започва в 19 часа, а Sportal.bg ще го излъчва на живо.

Основният акцент на галата е историческият турнир по кикбокс в категория до 75 кг с участието на трима българи - Жулиен Риков, Константин Стойков и Виктор Крашевски.

Диян Димитров пък ще бъде част от трите супер битки в допълнение към галавечерта.

Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 30:

Вижте интервюто на Sportal.bg с легендата Алберт Краус:

Ето бойната карта на турнира при 75-килограмовите:

1/4-финал: ЖУЛИЕН РИКОВ - Карлос Барбоса (Бразилия)

1/4-финал: Константин Русу (Молдова) - Флорин Ламбаджу (Румъния)

Резервна битка: ВИКТОР КРАШЕВСКИ - Айбек Аманов (Казахстан)

Резервна битка: Фернандо Тигре (Португалия) - Давид Кинхефнер (Унгария)

1/4-финал: КОНСНТАТИН СТОЙКОВ - Жорди Рекехо (Испания)

1/4-финал: Хорхе Давила (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго)

Трите супер битки на SENSHI 30 (извън схемата на турнира):

Франческо Джая (Албания) - Янис Стофоридис (Гърция) (категория над 95 кг)

ДИЯН ДИМИТРОВ - Харалампос Дигкас (Гърция) (категория до 70 кг)

Мияги Хирокацу (Япония) - Само Петче (Словения) (категория до 70 кг)

