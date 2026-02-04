Джеймс Хардън преминава в Клипърс

Популярни
  4 фев 2026 | 13:21
Единадесеткратният участник в Мача на звездите Джеймс Хардън ще бъде трансфериран в Кливланд Кавалиърс, след като Лос Анджелис Клипърс се съгласиха да го пратят в Източната конференция по време на най-резултатния му сезон от шест години насам.

Според множество източници Кавалиърс ще се разделят с плеймейкъра Дариъс Гарланд и избор във втория кръг на драфта, като се очаква сделката да бъде официално одобрена преди предстоящия мач между Кливланд и Клипърс.

Трансферът на Хардън се случва преди крайния срок за трансфери в НБА в четвъртък и слага край на две години и половина престой на гардa в Клипърс. Преди това той е играл за Оклахома Сити Тъндър, Хюстън Рокетс, Бруклин Нетс и Филаделфия 76ърс.

36-годишният Хардън записва средно 25,4 точки на мач този сезон – най-високият му показател от 2019–20 г., когато реализираше по 34,3 точки. Той има ключов принос за възраждането на Клипърс и връщането им в борбата за плейофите след катастрофален старт от 6 победи и 21 загуби.

„Той означава много за нашия отбор и го виждаме през последните три години“, заяви треньорът на Клипърс Тайрън Лу в понеделник вечерта, когато започнаха да се появяват информации за предстоящата сделка. „Кой не би искал да има Джеймс Хардън?“

В Кливланд Хардън ще бъде партньор на друг елитен гард – Донован Мичъл, в опита на Кавалиърс да се борят за титлата в Източната конференция. От своя страна Клипърс получават Гарланд – двукратен участник в Мача на звездите, който този сезон има средно 18 точки и 6,9 асистенции за Кливланд.

Миналото лято Хардън се отказа от последната година на договора си с Клипърс, за да подпише нов контракт на стойност 81,5 милиона долара, който обхващаше настоящия сезон и кампанията 2026/27.

Следващата година е по негова опция, което на практика означаваше, че той е бил обвързан с клуба само за един сезон. Въпреки това Хардън категорично отрече спекулациите, че е поискал трансфер.

„Това изобщо не е вярно“, заяви той пред ESPN. „В живота, не само в баскетбола, когато нещо не се получава, има начини да се разделиш без конфликти. Може би просто не виждаме бъдеще заедно. Може би сме се изчерпали. Какъвто и да е случаят – нашата ситуация не беше такава.

Имахме страхотни две години и половина. Не постигнахме всички цели, които искахме, но създадохме много хубави спомени, победи и забавни моменти. В крайна сметка това е бизнес и мисля, че и двете страни получиха това, което искаха, намират се на добро място и са доволни. Вълнувам се за Кливланд. Все още преследвам първата си титла и ще направя всичко необходимо, за да спечеля", обобщи Хардън.

