  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

  • 4 фев 2026 | 13:09
  • 294
  • 0
Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

Черногорският баскетболист Никола Вучевич сменя Чикаго Булс след пет сезона и половина в отбора и се насочва към Бостън Селтикс в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Булс отстъпиха центъра и един избор във втория кръг на драфта на Селтикс в замяна на Анфърни Саймънс и също избор във втория кръг на драфта, съобщава изданието Eurohoops.net.

Надеждите в Бостън са 35-годишният Вучевич да допринесе с опита си за доброто представяне на отбора.

Двукратният участник в Мача на звездите в НБА записа средно по 16.9 точки, 9 борби и 3.8 асистенции на мач за Булс през настоящия сезон.

В кариерата си в САЩ Никола Вучевич е играл още във Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик.

