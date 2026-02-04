Никола Вучевич си тръгва от Чикаго и поема в друга посока

Черногорският баскетболист Никола Вучевич сменя Чикаго Булс след пет сезона и половина в отбора и се насочва към Бостън Селтикс в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Булс отстъпиха центъра и един избор във втория кръг на драфта на Селтикс в замяна на Анфърни Саймънс и също избор във втория кръг на драфта, съобщава изданието Eurohoops.net.

Надеждите в Бостън са 35-годишният Вучевич да допринесе с опита си за доброто представяне на отбора.

Двукратният участник в Мача на звездите в НБА записа средно по 16.9 точки, 9 борби и 3.8 асистенции на мач за Булс през настоящия сезон.

В кариерата си в САЩ Никола Вучевич е играл още във Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик.