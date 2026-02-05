Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

  • 5 фев 2026 | 01:20
  • 410
  • 0
Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

Далас Маверикс постигнаха споразумение за размяна на центъра Антъни Дейвис, десеткратен участник в Мача на звездите, с Вашингтон Уизардс, в мегасделка, която включва общо осем играчи, съобщава ESPN.

В замяна на Дейвис, Маверикс получават Крис Мидълтън – трикратен участник в Мача на звездите – Ей Джей Джонсън, Малаки Бранъм и Марвин Багли III, както и два избора от първи кръг и три от втори кръг на драфта.

В обратна посока, освен Антъни Дейвис, Уизардс придобиват също играчите Джейдън Харди, Д'Анджело Ръсел – еднократен участник в Мача на звездите – и Данте Екзъм.

Отборът от Далас активно търсеше решение за бъдещето на 32-годишния Дейвис след уволнението на бившия генерален мениджър Нико Харисън през ноември. Напускането на Харисън до голяма степен беше мотивирано от силните протести на феновете след миналогодишната размяна, която изпрати Лука Дончич, постоянен кандидат за MVP, в Лос Анджелис Лейкърс, именно за пакет, центриран около Дейвис.

В момента Антъни Дейвис се възстановява от контузия на ръката, която го държи извън игрището от началото на януари. В 20-те мача, които изигра този сезон, центърът записа средно по 20,1 точки и 11,1 борби.

С тази придобивка, Уизардс, които са в процес на преструктуриране, си осигуряват втора утвърдена звезда, макар и контузена, за сезона. Припомняме, че миналия месец отборът от Вашингтон вече беше придобил Трей Йънг от Атланта Хоукс, гард, който не е играл от декември поради контузии на коляното и квадрицепса.

Снимки: Gettyimages

