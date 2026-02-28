Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
Апоел Тел Авив работи по събирането на всичките си играчи и служители в България

  • 28 фев 2026 | 15:32
  • 414
  • 0

Баскетболният Апоел Тел Авив е започнал работа по извеждането на състезателите си от страната, информира местното издание Sport5.co.il, на фона на военния конфликт в региона.

Израелският клуб се опитва да организира заминаването както на чуждестранните, така и на местните играчи възможно най-скоро. Очаква се Апоел да се завърне в София, като от клуба вече работят по събирането на всичките си служители в България, за да гарантира, че отборът може да продължи да функционира без прекъсване.

Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"
Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Задачата е доста сложна предвид затвореното въздушно пространство, но клубът от Тел Авив се опитва да осигури специално изключение. Съществува и вероятност тимът да напусне Израел с круизен кораб, добавя basketnews.com.

Междувременно, след последния си мач от Евролигата срещу Монако, другият израелски участник в престижната европейска надпревара - Макаби Тел Авив реши да даде възможност на няколко играчи от състава да останат чужбина. От Макаби също действат, за да организират полети за други от чуждестранните си състезатели, която са останали в Израел.

Възможно е те да напуснат Израел днес през Египет или Йордания, а от там също да пътуват до България.

Местното баскетболно първенство беше спряно за неопределено време.

