НБА продължи със скромна програма

В нощта на 28-и февруари срещу 1-ви март (събота срещу неделя) се изиграха нови пет мача от НБА на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с 46 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 44 успеха и 14 поражения (Източна конференция), като нито един от двата отбора нямаше ангажимент в настоящата програмна схема.

Преди полунощ стартираха две срещи, като първата от тях започна в 20:00 часа българско време. Там Шарлът Хорнетс надви Портланд Трейл Блейзърс със 109:93 (29:17 22:26 23:24 35:26). Поражението постави Портланд в златната среда, като изглежда много трудно да бъде настигнат от Мемфис Гризлис в битката за топ 10 на Западната конференция, но и към момента отборът е твърде далеч от шестия ЛА Лейкърс, който е и с три мача по-малко. Шарлът е в сходна позиция на Изток и се намира на девето място, като обаче там единадесетият Милуоки Бъкс е само на пет победи разстояние и с три мача в запас.

В 22:30 часа започна и двубоят, в който Маями Хийт победи Хюстън Рокетс със 115:105 (32:28 19:24 34:31 30:22). Поражението попречи на Хюстън да се доближи до втория в Западната конференция Сан Антонио Спърс, но и запази третата си позиция с по-добър баланс от Денвър Нъгетс, който е и с мач повече. На Изток пък Маями остана твърдо в зоната на плей-ин турнира, но все още при добра или лоша серия в края на редовния сезон не е изключено различно развитие на кампанията за “жегите”.

Първият мач, който започна след полунощ в 2:00 часа, излъчи домакинската загуба на Вашингтон Уизардс от Торонто Раптърс със 125:134 (33:25 31:26 28:37 33:36). Това направи интересна ситуацията в Източната конференция, където са и двата отбора. Столичани вече нямат дори теоретичен шанс да се класират за плей-ин турнира, тъй като са с баланс от -27, а десетият Атланта Хоукс е с -1, като Уизардс имат само 23 мача до края на редовния сезон. Торонто от своя страна увеличи преднината си пред седмия Орландо, който обаче има два мача по-малко. Така битката за директното класиране в плейофите на Източната конференция изглежда, че ще бъде доста интересна в предстоящите седмици.

За 3:30 часа беше насрочено началото на мача, в който Голдън Стейт Уориърс загуби от ЛА Лейкърс със 101:129 (20:33 27:32 25:34 29:30). Мачът в известен смисъл беше директна битка за плейофите в Западната конференция, като “войните” вече изглежда, че имат минимални шансове за финиширане в топ 6 след края на редовния сезон. За отбора от Лос Анджелис пък към момента единствен конкурент за шестото място изглежда Финикс Сънс, като двата тима са разделени от три победи в полза на тима на Лейкърс.

Юта Джаз загуби последния мач за деня, който започна в 4:30 часа, при домакинството си на Ню Орлиънс Пеликанс със 105:115 (22:27 18:38 33:24 32:26). И двата отбора са опашкари в Западната конференция, като е само въпрос на време да приключат дори теоретичните им шансове да се класират за плей-ин турнира. Все пак прогресът при “пеликаните” е забележителен, тъй като те записаха четвърта поредна победа и за последно загубиха на 21-ви февруари (събота). Юта от своя страна победи за последно може би най-слабия отбор в асоциацията този сезон Сакраменто Кингс на 12-и февруари (четвъртък).

През идната нощ предстои доста натоварена програмна схема, която ще стартира отново преди полунощ в 20:00 часа българско време, като в нея Ню Йорк Никс посреща Сан Антонио Спърс. След това ще има още цели десет мача (три от тях в рамките на старото денонощие) и всичко ще свърши с двубоя между ЛА Лейкърс и Сакраменто Кингс, стартиращ в 7:30 часа българско време.