Джарън Джаксън-младши сменя Мемфис Гризлис с Юта Джаз

Мемфис Гризлис трансферира двукратния участник в Мача на звездите в Националната баскетболна асоциация (НБА) Джарън Джаксън-младши в Юта Джаз като част от сделка, включваща осем състезатели и три предстоящи избора за драфта, съобщи ESPN.

Гризлис изпращат Джаксън, гардовете Джон Кончар и Винс Уилямс-младши, както и центъра Джок Ландейл в Юта в замяна на новобранеца Уолтър Клейтън-младши, нападателите Кайл Андерсън, Тейлър Хендрикс и Джордж Нианг, както и три бъдещи избора от първия кръг на драфта на НБА. Крайният срок за трансфери в НБА е в четвъртък.

26-годишният Джаксън беше избран за защитник на годината в НБА през сезон 2022/2023 и три пъти бе селектиран сред най-добрите защитници, както и два пъти беше номер 1 в лигата по чадъри. Американецът има още три сезона по петгодишния си договор за 205 милиона долара.

Джарън Джаксън записа средно по 19.2 точки, 5.8 борби и 1.5 чадъра в 45 мача през настоящия сезон с Гризлис. Избран от Мемфис под номер 4 в драфта през 2018 година, Джаксън има средно по 18.5 точки, 5.6 борби и 1.9 чадъра в 452 двубоя в кариерата си.

Той участва в Мача на звездите през сезон 2022/2023 и 2024/2025.