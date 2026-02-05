Росиниър защити "солидното" представяне на Челси срещу Арсенал и обяви лоши новини за Гитънс

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори преди съботното гостуване на своя отбор на Уулвърхамптън, който продължава да бъде на дъното на класирането на Премиър лийг. След като загубиха преди два дни от Арсенал в полуфинал за "Карабао Къп", "сините от Лондон" се стремят към четвърта поредна победа в първенството.

Росиниър започна с оскъдна информация за състоянието на Рийс Джеймс и Педро Нето, но обяви негативната новина, че Джейми Гитънс е аут с дългосрочна контузия.

"Все още не знам за Рийс и Педро. Днес тренировката бе посветена на възстановяването на момчетата, които играха във вторник. Утре ще ги проверим и след това ще вземем решение. При Джейми контузията изглежда по-дългосрочна. Има разкъсване на подколянното сухожилие. Той ще бъде голяма загуба за нас. Твърде рано е да се каже колко дълго ще отсъства. Дали Палмър и Естевао са готови да играят 90 минути пред уикенда? Да".

След това мениджърът на Челси отново защити тактиката си в реванша от полуфиналите на "Карабао Къп", която според мнозина е била страхлива, при положение че "сините" трябваше да търсят гол, за да наваксат изоставането си от първия мач.

"Шумът изобщо не ме изненадва. Това е свързано с работата да си мениджър на Челси. Ако бях изненадан от това, нямаше да съм подготвен за тази роля.

Това, което другите отбори правят или играят, няма нищо общо с мен. Това, което хората казват извън клуба, какво мислят за начина, по който играят моите отбори, няма значение за вземането на решения или за това, което мисля, че е правилно за отбора.

Ние не продължихме, така че винаги можеш да промениш и подобриш определени неща, които правиш, но в същото време това беше много солидно представяне срещу отбор, който е много добър у дома. Обърнахме хода да двубоят през второто полувреме. Мачът лесно можеше да се развие в наша полза. Разочарован съм, че не продължихме, но сега се фокусираме върху Уулвс.“

Росиниър коментира и клип в социалните мрежи, който показва как крещи на играчите на Арсенал да „стоят в собствената си половина“ на терена по време на загрявката преди мача: „Не бяха играчите. Когато загрявате, ние имаме нашата половина, а другият отбор има своята. Никога не съм карал моя отбор или треньорите да навлизат в територията на другия отбор. Мислех, че влияят на загрявката ни.

Помолих ги, може би не учтиво, да се отдалечат. Нямам проблем с никого във Футболен клуб Арсенал. Просто в този момент не мисля, че беше проявено уважение към моя отбор.“