Росиниър: Постоянно се подобряваме

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър похвали отбора си, въпреки загубата от Арсенал с 0:1 и отпадането на полуфиналите в "Карабао Къп".

„През второто полувреме доминирахме в зоните, в които искахме, но не успяхме да създадем качествено положение. В края изпратихме и двамата си централни защитници в наказателното поле на съперника и в последните минути беше логично да се случи гол от контраатака", заяви Росиниър.

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

„Мисля, че подобренията в нашата игра в сравнение с първия двубой са очевидни. Да, болезнено е да губиш, искаше ни се да продължим напред. Просто трябва да продължим да се подобряваме – и виждам, че това се случва“, добави той.

„Не искам да търся извинения, но преди първия мач имахме вирус в базата, загубихме четирима играчи, а аз бях начело на отбора едва от три дни. Не мога да критикувам нито желанието, нито интензивността, нито готовността на играчите да се борят. Трябва да помним, че това е само началото и съм много доволен от голяма част от това, което виждам“, каза още Росиниър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages