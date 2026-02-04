Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Росиниър: Постоянно се подобряваме

Росиниър: Постоянно се подобряваме

  • 4 фев 2026 | 02:02
  • 173
  • 0
Росиниър: Постоянно се подобряваме

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър похвали отбора си, въпреки загубата от Арсенал с 0:1 и отпадането на полуфиналите в "Карабао Къп".

„През второто полувреме доминирахме в зоните, в които искахме, но не успяхме да създадем качествено положение. В края изпратихме и двамата си централни защитници в наказателното поле на съперника и в последните минути беше логично да се случи гол от контраатака", заяви Росиниър.

Арсенал е на финал след нова победа над Челси
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

„Мисля, че подобренията в нашата игра в сравнение с първия двубой са очевидни. Да, болезнено е да губиш, искаше ни се да продължим напред. Просто трябва да продължим да се подобряваме – и виждам, че това се случва“, добави той.

„Не искам да търся извинения, но преди първия мач имахме вирус в базата, загубихме четирима играчи, а аз бях начело на отбора едва от три дни. Не мога да критикувам нито желанието, нито интензивността, нито готовността на играчите да се борят. Трябва да помним, че това е само началото и съм много доволен от голяма част от това, което виждам“, каза още Росиниър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

  • 3 фев 2026 | 22:32
  • 1325
  • 0
Арсенал привлече юноша на Тотнъм

Арсенал привлече юноша на Тотнъм

  • 3 фев 2026 | 22:12
  • 1679
  • 0
Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

  • 3 фев 2026 | 22:05
  • 1951
  • 1
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 11003
  • 51
Хамес Родригес ще играе в МЛС

Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 3 фев 2026 | 21:52
  • 2126
  • 0
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 8991
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 160031
  • 882
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 28613
  • 63
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 11239
  • 50
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 8991
  • 5
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 11003
  • 51
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 13252
  • 0