ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

  • 5 фев 2026 | 04:38
Най-високопоставеният служител на Европейския съюз по въпросите на спорта, Глен Микалеф, реагира остро на предложението на Джани Инфантино, президент на ФИФА, който се обяви за връщане на руските отбори в международните състезания.

След нахлуването на Русия в Украйна, мащабна военна операция, започнала през февруари 2022 г., руските футболни отбори бяха изключени от международните състезания за мъже. Четири години по-късно, номер едно във футбола, Джани Инфантино, президентът на ФИФА, отвори вратата за тяхното повторно интегриране.

„Аз съм против забраните, аз съм и против бойкотите“, заяви той, мотивирайки се, че те „произвеждат повече омраза“ и че „тази забрана не е постигнала нищо“. За начало той предложи премахване на забраните за младежките отбори.

Европейският комисар по спорта, Глен Микалеф, реагира твърдо, настоявайки за запазване на забраната чрез текст, придружен от хаштаг #YellowCardForFIFA – Жълт картон за ФИФА.

„Президент на ФИФА, ценностите не подлежат на преговори. Спортът не съществува във вакуум. Той отразява кои сме и ценностите, които избираме да поддържаме. Да позволим на агресорите да се върнат в световния футбол, сякаш нищо не се е случило, е нещо, което игнорира реалните рискове за сигурността и дълбоката болка, причинена от войната. Знамената, униформите и химните представляват държави, действия и ценности. Нормализирането не е приемливо. Обществената безопасност е важна. Яснотата е важна. Символите са важни. Футболът задава тона за световния спорт. Други спортове, федерации и държави членки на ЕС вече изразиха сериозни опасения. Подобни решения трябва да се вземат чрез колективни дискусии, оценки на риска и установяване на ясни граници. С наближаването на Милано-Кортина 2026 ще отпразнуваме силата на спорта да обединява. Но това, което се случва след това, е също толкова важно. Трябва да се обединим, в рамките на ЕС и извън него, за да препотвърдим Европейския спортен модел: отговорност. Солидарност. Уважение към нашите ценности. Фенове. Синдикати. Асоциации. Акционери. Приканвам ви да се присъедините към установяването на ясни граници относно това какво е приемливо в спорта. Не всичко подлежи на преговори“, заяви Микалеф.

Снимки: Gettyimages

