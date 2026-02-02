ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът

Президентът Джани Инфантино заяви, че ФИФА определено ще обмисли вдигане на забраната за Русия, въпреки че войната в Украйна все още продължава. Руските футболни клубове и национални отбори бяха отстранени от всички състезания от ФИФА и УЕФА през февруари 2022 г. след нахлуването на страната в Украйна.

„Трябва да го направим, защото тази забрана не постигна нищо – тя само създаде повече фрустрация и омраза. Това момичета и момчета от Русия да могат да играят футболни мачове в други части на Европа би помогнало“, обясни Инфантино.

В същото време той добави още, че е против призивите Израел да бъде отстранен от международни състезания и смята, че ФИФА трябва да обсъди промяна в устава си, за да предотвратява бойкоти.

„Всъщност никога не бива да забраняваме на която и да е държава да играе футбол заради действията на нейните политически лидери. Някой трябва да поддържа връзките отворени“, допълни Инфантино, който стана президент на организацията през 2016 г.

Инфантино се извини заради коментар по адрес на британските медии