ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът

Президентът Джани Инфантино заяви, че ФИФА определено ще обмисли вдигане на забраната за Русия, въпреки че войната в Украйна все още продължава. Руските футболни клубове и национални отбори бяха отстранени от всички състезания от ФИФА и УЕФА през февруари 2022 г. след нахлуването на страната в Украйна.
„Трябва да го направим, защото тази забрана не постигна нищо – тя само създаде повече фрустрация и омраза. Това момичета и момчета от Русия да могат да играят футболни мачове в други части на Европа би помогнало“, обясни Инфантино.
В същото време той добави още, че е против призивите Израел да бъде отстранен от международни състезания и смята, че ФИФА трябва да обсъди промяна в устава си, за да предотвратява бойкоти.
„Всъщност никога не бива да забраняваме на която и да е държава да играе футбол заради действията на нейните политически лидери. Някой трябва да поддържа връзките отворени“, допълни Инфантино, който стана президент на организацията през 2016 г.