  Спортният директор на Тотнъм увери, че клубът ще има големи трансферни амбиции през лятото

Спортният директор на Тотнъм увери, че клубът ще има големи трансферни амбиции през лятото

  4 фев 2026 | 17:57
Спортният директор на Тотнъм увери, че клубът ще има големи трансферни амбиции през лятото

Спортният директор на Тотнъм Йохан Ланге, заяви, че клубът има големи амбиции за летния трансферен прозорец.

Лондончани станаха обект на критики заради липсата на нови попълнения през януари, въпреки кризата с контузени играчи, в която се намира отборът. Единствените нови попълнения през зимата бяха полузащитникът Конър Галахър и тийнеджърът Соуза, а същевременно клубът продаде топ реализатора си от началото на сезона Бренън Джонсън на Кристъл Палас.

„Когато стигнахме до януари, не очаквахме да имаме толкова много контузии през месеца. Така че естествено това промени нещата в хода на трансферния прозорец. Много е важно да останем дисциплинирани, защото първо - играчите ще се завърнат от травмите, и второ - ако закупиш футболисти под напрежение, защото са ти нужни сега, моментното чувство е приятно, но не ни трябват играчи, които няма да помогнат в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план“, обясни Йохан Ланге в интервю пред клубния уебсайт, цитиран от „Скай Спортс“.

„Въпреки че контузиите са много неприятни, повечето играчи ще се завърнат още през този сезон, а някои от тях ще го направят доста скоро. Така че е важно да останем дисциплинирани като клуб и да направим всичко възможно да привличаме само играчи, които ще ни помогнат сега или в бъдеще“, добави датчанинът.

„Летният трансферен прозорец е времето, когато осем или девет от 10 играчи си сменят клубовете, така че ще навлезем в него с големи амбиции да заздравим отбора. Знаем, че ще има движения, както и повече възможности, така че плановете вече са начертани. Имаме ясна картина коя позиция да подсилим, както и какви играчи ни трябват“, заяви Ланге.

Тотнъм заема 14-ата позиция във Висшата лига с 29 точки след 24 изиграни кръга, на 24 точки зад големия си съперник Арсенал, който е лидер в класирането, и на 9 над зоната на изпадащите.

