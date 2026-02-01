Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

Тотнъм и Манчестър Сити играят при резултат 0:1. Раян Шерки откри резултата в 11-ата минута.

“Гражданите” започнаха активно и още във втората минута Викарио трябваше да отразява удар на Семеньо. Тотнъм също опитваше да атакува, но нямаше голям успех. В 11-ата минута Бисума загуби топката в центъра, Холанд подаде на Шерки, който реши да завършва сам и с прекрасен удар откри резултата. След гола “шпорите” изглеждаха объркани и гостите доминираха. Холанд пропусна прекрасна възможност да удвои аванса на Сити. Защитниците на Тотнъм не успяха да го удържат, но опитът му да прехвърли Викарио бе неточен.

Томас Франк не може да разчита на контузените Джед Спенс и Мики ван де Вен. Доминик Соланке и Конър Галахър се завръщат сред титулярите за сметка на Папе Сар и Уилсон Одобер.

Пеп Гуардиола е направил три промени от мача срещу Галатасарай през седмицата. Антоан Семеньо, Родри и Марк Геи са титуляри на мястото на Жереми Доку, Омар Мармуш и Нейтън Аке.

Your City side to face Spurs! 💪🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), O’Reilly, Semenyo, Cherki, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Ake, Marmoush, Nico, Foden, McAidoo, Alleyne, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/snDs2EqZux — Manchester City (@ManCity) February 1, 2026

