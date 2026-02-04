Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

Защитникът на Тотнъм Кристиан Ромеро ще напусне отбора след края на сезона. Новината беше съобщена от аржентинския журналист Гастон Едул.

Към Ромеро, който е и капитан на Тотнъм, има интерес от клубове от Ла Лига, както и от още едно първенство. Бранителят беше обект на внимание от няколко отбора през миналото лято, начело с Атлетико Мадрид, но "шпорите" отказаха да го продадат.

Кристиан Ромеро е възпитаник на Белграно, а в кариерата си е играл още за Дженоа, Ювентус и Аталанта. Той се присъедини към Тотнъм през 2021 г. Оттогава е изиграл 151 мача за „шпорите“, в които е отбелязал 13 гола и е направил 7 асистенции.

Договорът на защитника с клуба е до лятото на 2029 година.

