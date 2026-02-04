Популярни
  Тотнъм
  2. Тотнъм
  Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

  • 4 фев 2026 | 06:05
  • 132
  • 0
Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

Защитникът на Тотнъм Кристиан Ромеро ще напусне отбора след края на сезона. Новината беше съобщена от аржентинския журналист Гастон Едул.

Към Ромеро, който е и капитан на Тотнъм, има интерес от клубове от Ла Лига, както и от още едно първенство. Бранителят беше обект на внимание от няколко отбора през миналото лято, начело с Атлетико Мадрид, но "шпорите" отказаха да го продадат.

Кристиан Ромеро е възпитаник на Белграно, а в кариерата си е играл още за Дженоа, Ювентус и Аталанта. Той се присъедини към Тотнъм през 2021 г. Оттогава е изиграл 151 мача за „шпорите“, в които е отбелязал 13 гола и е направил 7 асистенции.

Договорът на защитника с клуба е до лятото на 2029 година.

Снимки: Gettyimages

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски
  • 4 фев 2026 | 03:32

  • 4 фев 2026 | 03:32
  • 1419
  • 0
Арсенал привлече юноша на Тотнъм

  • 3 фев 2026 | 22:12
  • 1787
  • 0
Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение
  • 3 фев 2026 | 22:05

  • 3 фев 2026 | 22:05
  • 2051
  • 1
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля
  • 3 фев 2026 | 23:58

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 12384
  • 51
Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 4 фев 2026 | 03:56
  • 2223
  • 0
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня
  • 3 фев 2026 | 23:39

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 10089
  • 6
Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!
  • 3 фев 2026 | 19:59

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 160967
  • 883
Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 29734
  • 63
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 12358
  • 54
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня
  • 3 фев 2026 | 23:39

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 10089
  • 6
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля
  • 3 фев 2026 | 23:58

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 12384
  • 51
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу
  • 3 фев 2026 | 19:52

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 13770
  • 0