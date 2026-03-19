Нов интригуващ сблъсък от Евролигата в София

  • 19 март 2026 | 07:35
Тази вечер българските фенове на баскетбола отново ще имат възможността да се насладят на мач от Евролигата. Израелският тим Апоел Тел Авив, който се завърна за домакинските си срещи в турнира на българска земя, се изправя днес от 21:05 часа наше време срещу Виртус Болоня. Двубоят е от 32-ия кръг на елитната надпревара.

Във вторник петият в класирането Апоел надви, отново в "Арена София", Париж, а днес ще премери сили с 15-ия в подреждането италиански тим.

Тайлър Енис и Томер Гинат са извън строя за Апоел, а една от звездите на тима Джонатан Мотли може да се завърне тази вечер в игра след травма в глезена.

За италианците аут е Алесандро Паджола, под въпрос остават Даниел Хакет и Лука Вилдоса.

Леви Рандолф пред Sportal.bg: Знаем срещу какъв отбор се изправяме

Итудис пред Sportal.bg: Болоня е опасен отбор, трябва да ограничим тяхната креативност

Мотли отново тренира с Апоел преди мача с Виртус Болоня

Барселона ще има нов директор

Еван Фурние: Всички в отбора искаме да постигнем големи неща

Карлик Джоунс поведе Партизан към обрат срещу Дубай

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

"Камп Ноу" полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

