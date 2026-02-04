Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

Двама кандидати, чиито предишни опити за придобиване на Тотнъм се провалиха, сега обединяват усилия в опит да изкупят дела на Даниел Леви в клуба. През септември "Сън" разкри, че бившият американски диджей Бруклин Иърик е планирал да оглави рекордна оферта за закупуване на клуба на стойност 4,5 милиарда паунда. Това се случи, след като консорциум от Хонконг, воден от милиардера бизнесмен Нг Уинг-Фай, също сигнализира за интерес да предложи сделка на собствениците на лондончани от компанията "Еник" и семейство Люис.

Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

И двата опита бяха категорично отхвърлени, въпреки че Иърик е провел няколко срещи с Дъглас Армстронг, юридическия съветник на семейство Люис. Сега обаче двамата лидери на кандидатурите се опитват да се обединят и да договорят пакет за закупуване на 29,9-процентния дял на отстранения изпълнителен директор Леви.

Този ход може да засили натиска върху "Еник", тъй като недоволните фенове са готови да се обърнат срещу борда. Причината е, че обещанията за значителна трансферна активност през януари не се осъществиха, а капитанът Кристиан Ромеро отправи остра публична критика към състоянието на клуба. Смята се, че Леви, който беше принуден да напусне Тотнъм през септември след 25 години начело в резултат на преврат в управителния съвет, иницииран от семейство Люис, търси около 1 милиард паунда за своите акции. Това би оценило клуба на приблизително 3,3 милиарда паунда.

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Точно такава беше оценката на клуба и в първоначалния подход на Иърик през есента, като 1,2 милиарда паунда от обещаната от него обща сума бяха предвидени за трансфери, заплати и агентски комисиони. Съгласно правилата на Комисията по поглъщанията, след като са оттеглили отделните си оферти, Иърик и Уинг-Фай нямат право да „правят оферта или да предприемат други стъпки към поглъщане“ в рамките на шест месеца – период, който изтича на 6 март. Това обаче не би попречило на нито един от тях – или на двамата заедно – да закупят дела на Леви, който е малко под прага от 30%, изискващ пълна оферта за поглъщане.

Освен това, когато Иърик оттегли първоначалната си оферта, в изявлението на Тотнъм до фондовата борса се добавя: „Г-н Бруклин Иърик и Консорциумът също си запазват правото да придобиват акции на Компанията, при спазване и в съответствие с Кодекса и други приложими разпоредби.“

Източници на "Сън" твърдят, че Уинг-Фай, главен изпълнителен директор на Triller Group – компания, създадена след сливането на две технологични компании от Хонконг за „4 милиарда долара“ (малко под 3 милиарда паунда) – е готов да плати исканата от Леви цена. Смята се обаче, че той настоява за „клауза за изпадане“, която да намали стойността на сделката, ако Тотнъм, който в момента е на 14-о място и на девет точки от зоната на изпадащите, бъде изхвърлен от елита. Това е условие, което Леви вероятно би отхвърлил.

Смята се, че Иърик и Уинг-Фай са установили контакт за формиране на съвместна група, която да осъществи потенциалната сделка. Представители на "Еник" са посочили, че не са запознати с евентуално споразумение между Леви и потенциалните купувачи. Източници, близки до семейство Люис, също поставят под въпрос каква би била ползата за всеки купувач на акциите на Леви, като се има предвид, че семейството запазва доминираща позиция и настоява, че няма желание да продава.

Томас Франк: Трансферният прозорец не е като в играта “Футбол Мениджър”

Тези последни маневри обаче се случват на фона на упорити слухове, че бившият изпълнителен директор на Нюкасъл Аманда Стейвли, чиято компания PCP International Finance също проявяваше интерес към потенциално поглъщане в началото на сезона, също обмисля нова оферта следващия месец. Всичко това означава, че Леви може да успее да си осигури финансова възможност, която ще му позволи да си тръгне с огромна сума и да си отмъсти до известна степен на "Еник" след бруталния край на отношенията му със семейство Люис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages