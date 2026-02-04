Щастлива развръзка: Канте ще получи желания трансфер във Фенербахче

Драмата с размяната на играчи между Фенербахче и Ал-Итихад е на път да приключи с щастлив край, след като халфът Н'Голо Канте наистина ще премине в турския гранд, а нападателят Юсеф Ен-Несири все пак ще подпише със саудитския шампион.

Трансферът на Канте във Фенербахче пропадна, турците обвиниха Ал-Итихад

Както е известно, клубовете се договориха за двете сделки в самия край на зимния трансферен прозорец, но ФИФА отказа да ги потвърди поради закъснение вследствие на грешно попълнена информация от страна на Ал-Итихад. Въпреки това веднага последваха жалби от страна на двата клуба, които в крайна сметка са довели до положителен за тях развой.

Нови драми в Саудитска Арабия: Канте последва Роналдо и Бензема и отказа да тренира

Така Канте е подписал с Фенербахче до лятото на 2028 година, след като е разтрогнал изтичащия си договор с досегашния си отбор, съобщава Фабрицио Романо. По този начин 34-годишният френски национал си тръгва от Ал-Итихад след два сезона и половина, в които записа общо 105 мача с 10 гола и 11 асистенции.

🚨🟡🔵 BREAKING: N’Golo Kanté to Fenerbahçe, HERE WE GO! 🇫🇷



Contract signed until June 2028 after termination of the contract @ Al Ittihad.



Fenerbahçe and Al Ittihad received the green light from FIFA after issues with documents and official statement.



Kanté ONLY wanted Fener. pic.twitter.com/WQmS1dtWP7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2026

За сметка на това, тимът ще бъде подсилен от Ен-Несири срещу сумата от 15 млн. евро, като договорът на мароканския национал ще бъде до лятото на 2029-а, съобщава Николо Скира. 28-годишният играч прекара сезон и половина във Фенербахче, за който изигра 79 двубоя с 38 попадения и 8 голови паса във всички турнири.

Saudi sources insist Youssef En-Nesyri’s move from Fenerbahçe to Al-Ittihad was finalised on February 2 despite initial issues with paperwork.



N’Golo Kante will now join Fenerbache despite delays and issues yesterday. It follows Kante refusing to train.✍️ pic.twitter.com/12BrvuAoCV — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2026