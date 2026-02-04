Популярни
Щастлива развръзка: Канте ще получи желания трансфер във Фенербахче

  4 фев 2026
  • 753
  • 0
Щастлива развръзка: Канте ще получи желания трансфер във Фенербахче

Драмата с размяната на играчи между Фенербахче и Ал-Итихад е на път да приключи с щастлив край, след като халфът Н'Голо Канте наистина ще премине в турския гранд, а нападателят Юсеф Ен-Несири все пак ще подпише със саудитския шампион.

Трансферът на Канте във Фенербахче пропадна, турците обвиниха Ал-Итихад
Трансферът на Канте във Фенербахче пропадна, турците обвиниха Ал-Итихад

Както е известно, клубовете се договориха за двете сделки в самия край на зимния трансферен прозорец, но ФИФА отказа да ги потвърди поради закъснение вследствие на грешно попълнена информация от страна на Ал-Итихад. Въпреки това веднага последваха жалби от страна на двата клуба, които в крайна сметка са довели до положителен за тях развой.

Нови драми в Саудитска Арабия: Канте последва Роналдо и Бензема и отказа да тренира
Нови драми в Саудитска Арабия: Канте последва Роналдо и Бензема и отказа да тренира

Така Канте е подписал с Фенербахче до лятото на 2028 година, след като е разтрогнал изтичащия си договор с досегашния си отбор, съобщава Фабрицио Романо. По този начин 34-годишният френски национал си тръгва от Ал-Итихад след два сезона и половина, в които записа общо 105 мача с 10 гола и 11 асистенции.

За сметка на това, тимът ще бъде подсилен от Ен-Несири срещу сумата от 15 млн. евро, като договорът на мароканския национал ще бъде до лятото на 2029-а, съобщава Николо Скира. 28-годишният играч прекара сезон и половина във Фенербахче, за който изигра 79 двубоя с 38 попадения и 8 голови паса във всички турнири.

