Официално: Канте подписа с Фенербахче

Турският гранд Фенербахче потвърди привличането на халфа Н'Голо Канте от Ал-Итихад. Новината беше съобщена на официалния уебсайт на клуба.

„Някои истории изискват време, но не остават незавършени. Добре дошъл в нашия Фенербахче, Н'Голо Канте“, написаха "фенерите" в каналите си в социалните мрежи.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.



Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

По-рано журналистът Фабрицио Романо информира, че Фенербахче и Ал-Итихад са получили „зелена светлина“ от ФИФА за осъществяване на трансфера, след като първоначално възникнаха проблеми с документацията.

Договорът на френския национал с турския клуб е до юни 2028 година.

ليث الأطلسي في كتيبة النمور 🎯🦁#شتوية_العميد pic.twitter.com/jj3W2SaGz4 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026

Сделката не успя да бъде финализирана в рамките на трансферния прозорец поради административни неуредици. Вследствие на това турският клуб обвини ръководството на Ал-Итихад за провалянето на трансфера.

В обратната посока замина Юсеф Ен-Несири, който ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия.