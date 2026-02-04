Официално: Канте подписа с Фенербахче

Турският гранд Фенербахче потвърди привличането на халфа Н'Голо Канте от Ал-Итихад. Новината беше съобщена на официалния уебсайт на клуба.
„Някои истории изискват време, но не остават незавършени. Добре дошъл в нашия Фенербахче, Н'Голо Канте“, написаха "фенерите" в каналите си в социалните мрежи.
По-рано журналистът Фабрицио Романо информира, че Фенербахче и Ал-Итихад са получили „зелена светлина“ от ФИФА за осъществяване на трансфера, след като първоначално възникнаха проблеми с документацията.
Договорът на френския национал с турския клуб е до юни 2028 година.
Сделката не успя да бъде финализирана в рамките на трансферния прозорец поради административни неуредици. Вследствие на това турският клуб обвини ръководството на Ал-Итихад за провалянето на трансфера.
В обратната посока замина Юсеф Ен-Несири, който ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия.