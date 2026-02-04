Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  Официално: Канте подписа с Фенербахче

Официално: Канте подписа с Фенербахче

  • 4 фев 2026 | 05:14
  • 236
  • 0
Официално: Канте подписа с Фенербахче

Турският гранд Фенербахче потвърди привличането на халфа Н'Голо Канте от Ал-Итихад. Новината беше съобщена на официалния уебсайт на клуба.

„Някои истории изискват време, но не остават незавършени. Добре дошъл в нашия Фенербахче, Н'Голо Канте“, написаха "фенерите" в каналите си в социалните мрежи.

По-рано журналистът Фабрицио Романо информира, че Фенербахче и Ал-Итихад са получили „зелена светлина“ от ФИФА за осъществяване на трансфера, след като първоначално възникнаха проблеми с документацията.

Договорът на френския национал с турския клуб е до юни 2028 година.

Сделката не успя да бъде финализирана в рамките на трансферния прозорец поради административни неуредици. Вследствие на това турският клуб обвини ръководството на Ал-Итихад за провалянето на трансфера.

В обратната посока замина Юсеф Ен-Несири, който ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

