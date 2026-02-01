Ювентус обяви първото си ново попълнение преди края на трансферния прозорец

От Ювентус официално обявиха първото си ново попълнение през зимния трансферен прозорец, а именно крилото Жереми Бога, който пристига от Ница.

Ювентус взима играч на Ница, който беше бит от фенове

Сделката е под формата на наем до края на сезона, а след това Ювентус ще може да задържи играча за постоянно срещу 4,8 млн. евро. Така Бога се завръща в Серия "А", където се подвизаваше с екипа първо на Сасуоло, а след това и на Аталанта. Именно бергамаските го продадоха на Ница през лятото на 2023 година за 17,5 млн. евро. Оттогава насам котдивоарецът изигра 73 мача с 11 гола и 9 асистенции за френския тим. Той обаче си тръгва оттам със скандал, след като беше нападнат и бит от фенове на “орлите” след загубата с 1:3 от Лориен в края на ноември, която се оказа и последният му мач досега.

29-годишният играч със сигурност няма да е последното ново попълнение на “Старата госпожа” преди затварянето на трансферния прозорец в понеделник. Клубът вече се похвали с пристигането на десния бек Емил Холм за медицинските му прегледи преди привличането му от Болоня, а също така се водят преговори с Галатасарай относно нападателя Мауро Икарди.