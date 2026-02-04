Ювентус е пред нов договор с младата си звезда

Ювентус е на финалната права на преговорите с младата си звезда Кенан Йълдъз за подновяването на договора помежду им, съобщава приближеният до клуба журналист Ромео Агрести.

Според информацията остава да бъдат уточнени само финалните детайли по споразумението, което може да стане факт още тази седмица. Настоящият договор на лявото крило е до лятото на 2029-а, но ще бъде удължен с още една година. Голямата промяна обаче е в друг аспект, като годишната заплата на турския национал ще нарасне драстично от 1,7 млн. евро до около 6 млн., което вероятно ще го направи най-скъпоплатения играч на тима през следващия сезон предвид очакваната раздяла с Душан Влахович през лятото.

20-годишният Йълдъз е най-силно представящият се играч на Ювентус през настоящата кампания със своите 9 гола и 8 асистенции в 31 мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages