Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус е пред нов договор с младата си звезда

Ювентус е пред нов договор с младата си звезда

  • 4 фев 2026 | 00:10
  • 626
  • 0

Ювентус е на финалната права на преговорите с младата си звезда Кенан Йълдъз за подновяването на договора помежду им, съобщава приближеният до клуба журналист Ромео Агрести.

Според информацията остава да бъдат уточнени само финалните детайли по споразумението, което може да стане факт още тази седмица. Настоящият договор на лявото крило е до лятото на 2029-а, но ще бъде удължен с още една година. Голямата промяна обаче е в друг аспект, като годишната заплата на турския национал ще нарасне драстично от 1,7 млн. евро до около 6 млн., което вероятно ще го направи най-скъпоплатения играч на тима през следващия сезон предвид очакваната раздяла с Душан Влахович през лятото.

20-годишният Йълдъз е най-силно представящият се играч на Ювентус през настоящата кампания със своите 9 гола и 8 асистенции в 31 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

  • 3 фев 2026 | 22:32
  • 1201
  • 0
Арсенал привлече юноша на Тотнъм

Арсенал привлече юноша на Тотнъм

  • 3 фев 2026 | 22:12
  • 1538
  • 0
Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

  • 3 фев 2026 | 22:05
  • 1788
  • 1
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 9460
  • 50
Хамес Родригес ще играе в МЛС

Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 3 фев 2026 | 21:52
  • 1963
  • 0
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 7776
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 158929
  • 870
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 27324
  • 58
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 9963
  • 49
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 7776
  • 5
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 9460
  • 50
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 12690
  • 0