Ювентус ще направи късен опит за бивш голмайстор и капитан на Интер

  • 1 фев 2026 | 18:00
  • 3426
  • 2

От Ювентус ще направят изненадващ опит за привличането на нов нападател в края на трансферния прозорец, след като окончателно се отказаха от варианта с Рандал Коло Муани, който ще остане под наем в Тотнъм.

Според Джанлука Ди Марцио и Николо Скира торинският гранд е започнал преговори с Галатасарай за бившия голмайстор и капитан на големия си съперник Мауро Икарди, чийто договор изтича в края на този сезон. В “Старата госпожа” обаче искат да привлекат 32-годишния нападател още сега, след като през целия трансферен прозорец търсеха подсилване на атаката си. Затова на аржентинеца е бил предложен контракт до лятото на 2027-а при годишна заплата от 5 млн. евро, а тази вечер предстоят разговори и с неговия клуб. За този трансфер настоявал треньорът на Ювентус Лучано Спалети, който работи заедно с играча при "нерадзурите". Тогава те стигнаха до конфликт помежду си, но са изгладили взаимоотношенията си през миналата година.

Икарди е капитан на Галатасарай и е водещ реализатор на турския шампион в първенството със своите 9 гола в 18 мача. Въпреки това опитният футболист влиза предимно като резерва в мачовете на тима, който обаче ще трябва да му намери заместник, за да се съгласи на негов трансфер.

Снимки: Gettyimages

