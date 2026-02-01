Ювентус ще направи късен опит за бивш голмайстор и капитан на Интер

От Ювентус ще направят изненадващ опит за привличането на нов нападател в края на трансферния прозорец, след като окончателно се отказаха от варианта с Рандал Коло Муани, който ще остане под наем в Тотнъм.

Според Джанлука Ди Марцио и Николо Скира торинският гранд е започнал преговори с Галатасарай за бившия голмайстор и капитан на големия си съперник Мауро Икарди, чийто договор изтича в края на този сезон. В “Старата госпожа” обаче искат да привлекат 32-годишния нападател още сега, след като през целия трансферен прозорец търсеха подсилване на атаката си. Затова на аржентинеца е бил предложен контракт до лятото на 2027-а при годишна заплата от 5 млн. евро, а тази вечер предстоят разговори и с неговия клуб. За този трансфер настоявал треньорът на Ювентус Лучано Спалети, който работи заедно с играча при "нерадзурите". Тогава те стигнаха до конфликт помежду си, но са изгладили взаимоотношенията си през миналата година.

For over a year now, Spalletti and Icardi have held a strong relationship, putting to bed their past rift from their time at Inter that was triggered by public statements from Wanda Nara at the time. In fact, Spalletti is the biggest champion for brining him to Juve (@NicoSchira… pic.twitter.com/cw0nMK70k5 — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) February 1, 2026

Икарди е капитан на Галатасарай и е водещ реализатор на турския шампион в първенството със своите 9 гола в 18 мача. Въпреки това опитният футболист влиза предимно като резерва в мачовете на тима, който обаче ще трябва да му намери заместник, за да се съгласи на негов трансфер.

Снимки: Gettyimages