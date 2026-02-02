Популярни
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети сподели мнението си за победата на своя тим с 4:1 над Парма в мач от Серия "А".

След двубоя Бремер и Уестън Маккени отправиха похвали към специалиста, като американецът дори го определи като „уникален“.

Юве на Спалети помете пореден съперник, Бремер бе неочакваният герой
Юве на Спалети помете пореден съперник, Бремер бе неочакваният герой

„Разбира се, приятно е, ако са казали това“, отговори Спалети.

„За мен е важно да имам разбирателство с отбора, който иска да се наслаждава на играта, защото точно така се разкрива нивото на майсторство, което видяхме. Футболистите никога не трябва да се изключват от мача, винаги трябва да са концентрирани и готови за следващата ситуация“, продължи той.

Ювентус обяви първото си ново попълнение преди края на трансферния прозорец
Ювентус обяви първото си ново попълнение преди края на трансферния прозорец

„Всеки мач е стъпка в процеса на учене, това е непрекъснат процес. Казах на момчетата, че не трябва да хвалят мен, а съотборниците си", подчерта Спалети.

„Ювентус има потенциала да се превърне във велик отбор, включително благодарение на единството и удоволствието, което изпитват на тренировки и в мачовете. Те съчетават ентусиазъм с целеустременост, независимо какво се изисква от тях“, завърши Лучано Спалети.

